Тест на витривалість: перевірте свою фізичну підготовку за 4 хвилини
Джерело:інстаграм Smidyuk Academy
Кожен з нас ставить різні цілі, приходячи у тренажерний зал. Хтось прагне стати сильнішим, хтось – рельєфнішим, а хтось хоче прокачати свою витривалість. Але ж як оцінити останню? Читайте далі та дізнайтеся, як перевірити сили.
Один з найпопулярніших способів перевірки витривалості – пройти тест Купера. Це знаменитий метод оцінки сили для служби в американських військах, який розробив лікар Кеннет Купер у 1968 році.
І ще Не 10 тисяч кроків: скільки потрібно проходити щодняВажливо! Тест Купера – важке випробування для організму, тому його можна виконувати тільки при хорошому самопочутті, без травм і обмежень по здоров'ю. Не рекомендується людям без достатньої фізичної підготовки.
Як пройти тест Купера
Необхідно зробити чотири кола, в кожному з яких – 4 вправи по 10 повторень. В одне коло входить:
- 10 віджимань. Після виконання залишіться в упорі лежачи.
- 10 стрибків з упору лежачи. Після виконання переверніться на спину.
- 10 підйомів тулуба або скручувань, або відведення ніг за голову.
- 10 присідань або вистрибування з положення сидячи (коліно повинно торкнутися підлоги).
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Як оцінити результат
Цей тест потрібно пройти за максимально короткий час:
- 3 хвилини – відмінний результат:
- 3 хвилини 30 секунд – хороший;
- 4 хвилини – задовільний.
Якщо це зайняло більше часу, то над фізичною підготовкою слід попрацювати.