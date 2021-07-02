Тест на витривалість: перевірте свою фізичну підготовку за 4 хвилини

Кожен з нас ставить різні цілі, приходячи у тренажерний зал. Хтось прагне стати сильнішим, хтось – рельєфнішим, а хтось хоче прокачати свою витривалість. Але ж як оцінити останню? Читайте далі та дізнайтеся, як перевірити сили.

Один з найпопулярніших способів перевірки витривалості – пройти тест Купера. Це знаменитий метод оцінки сили для служби в американських військах, який розробив лікар Кеннет Купер у 1968 році.

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Як пройти тест Купера

Тест Купера – важке випробування для організму, тому його можна виконувати тільки при хорошому самопочутті, без травм і обмежень по здоров'ю. Не рекомендується людям без достатньої фізичної підготовки.

Необхідно зробити чотири кола, в кожному з яких – 4 вправи по 10 повторень. В одне коло входить:

10 віджимань. Після виконання залишіться в упорі лежачи.

10 стрибків з упору лежачи. Після виконання переверніться на спину.

10 підйомів тулуба або скручувань, або відведення ніг за голову.

10 присідань або вистрибування з положення сидячи (коліно повинно торкнутися підлоги).

Не забудьте зробити розминку перед початком тестування!

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Як оцінити результат

Цей тест потрібно пройти за максимально короткий час:

3 хвилини – відмінний результат:

3 хвилини 30 секунд – хороший;

4 хвилини – задовільний.

Якщо це зайняло більше часу, то над фізичною підготовкою слід попрацювати.