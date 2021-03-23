Супи для тих, хто худне: добірка простих рецептів

Джерело:інстаграм Надії Пахірко
Багато хто полюбляє перші страви, але часто після них швидко хочеться їсти знову. Нутриціологиня Надія Пахірко поділилася рецептами супів, які дають тривале відчуття ситості.
Як говорить Надія Пахірко, рідина швидко наповнює шлунок і створює відчуття ситості (наповненості). Проте вона швидко засвоюється й голод приходить набагато швидше, ніж ви очікували. Але це не означає, що супи їсти не можна. Це означає, що супи треба їсти правильні! Ось добірка ситних перших страв від нутриціологині:
До слова Як приготувати пісний борщ: смачний рецепт для тих, хто худне
Зваріть курячий бульйон з філе. Наріжте дрібно картоплю і моркву. Цибулю потріть на тертці. Додайте червону сочевицю у бульйон. Додайте овочі і варіть ще 30 хвилин. Після цього додайте томатну пасту, оливковому олію і спеції. Зробіть пюре за допомогою занурювального блендера.
Сочевичний суп-пюре з куркою / Фото pixabay
Молочна уха з нутом
Замочіть нут на ніч у воді. Відваріть горбушу у підсоленій воді (600 – 700 мілілітрів) разом з нутом. Цибулю і моркву підсмажте без олії. Помідори надріжте і облийте окропом, щоб легко зняти шкірку та наріжте великими шматочками. Додайте цибулю з морквою і поваріть ще 2 хвилини. Розбавте молоком і доведіть до кипіння. В кінці приправте перцем, сіллю та зеленню.
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Наріжте великими шматками болгарський перець, моркву та цибулю, розчавіть часник і усе разом пропасеруйте на сухій сковороді. Ошпарте помідори окропом, почистіть від шкірки і перетріть у блендері. Посоліть, додайте базилік, кріп, перець, підсолоджувач (все на смак). Тушіть усе 15 хвилин. Тим часом з яловичини зробіть фарш: перемішайте перемелене м'ясо із зеленню, яйцем, висівками, сіллю та перцем. Зліпіть фрикадельки. Тоді з'єднати томатне пюре і овочі і блендером перетворіть у пюре. Розбавте трохи водою, якщо треба. Додайте фрикадельки і варіть ще 20 хвилин.