Скільки разів на день потрібно їсти, щоб схуднути

Скільки прийомів їжі повинно бути протягом дня, щоб позбавитися від зайвої ваги? Це питання виникає у тисяч людей, які прагнуть схуднути.

Однак цей показник для кожної людини буде різним. Чому – розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

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Дієтологи і фахівці з харчування не єдині в думці, скільки прийомів їжі повинно бути протягом дня, але одне ясно точно: коли тілу необхідна їжа, а людина не їсть – починаються неприємності. Хтось забуває поїсти, хоча знає, що голодний, комусь лінь приготувати, інший замість їжі вип'є воду, щоб заглушити відчуття голоду, і тоді відбуваються порушення роботи шлунково-кишкового тракту,

– зазначила Кален.

Скільки разів потрібно їсти

Вона пояснила, що у кожної людини потреба в їжі виникає у різний час. Це залежить від багатьох факторів: комплекції тіла, стану здоров'я, фізичного навантаження та ін. В зв'язку з цим, кількість прийомів їжі також буде різною – один, сім і більше разів на день.

прийом їжі повинен бути пов'язаний саме з почуттям голоду, а не з часом чи ще якоюсь звичкою.

Харчуватися необхідно тоді, коли з'явилося відчуття голоду​ / Фото Pixabay

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Важливі поради щодо харчування

Якщо людина звикла харчуватися за часом, це означає, що вона буде їсти, навіть коли немає відчуття голоду. За словами експертки, це шкодить здоров'ю.

Коли ви їсте без голоду, це означає, що їжа тілу не потрібна, а якщо вона не потрібна, значить, вона – зайва і буде відкладатися у вигляді жиру,

– уточнила Кален.

Якщо людина ігнорує голод і чекає конкретного часу, це загрожує переїданням і стресом для організму.

Щоб приготуватися до подібних "атак", тіло постарається запастися на майбутнє. Тому якщо ви вирішили влаштувати собі розвантажувальний день, а відчуття голоду вас не покидає, знайте: такий день тільки погіршить ситуацію і оздоровчим не буде,

– роз'яснила експертка.

Вона підкреслила, що будь-який прийом їжі потрібно закінчувати, як тільки ви вгамували голод. Не слід доїдати все до останньої крихти.