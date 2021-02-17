Скільки разів на день потрібно їсти, щоб схуднути

Джерело:Інстаграм Олени Кален
Скільки прийомів їжі повинно бути протягом дня, щоб позбавитися від зайвої ваги? Це питання виникає у тисяч людей, які прагнуть схуднути.
Однак цей показник для кожної людини буде різним. Чому – розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.
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Дієтологи і фахівці з харчування не єдині в думці, скільки прийомів їжі повинно бути протягом дня, але одне ясно точно: коли тілу необхідна їжа, а людина не їсть – починаються неприємності. Хтось забуває поїсти, хоча знає, що голодний, комусь лінь приготувати, інший замість їжі вип'є воду, щоб заглушити відчуття голоду, і тоді відбуваються порушення роботи шлунково-кишкового тракту,
– зазначила Кален.
Вона пояснила, що у кожної людини потреба в їжі виникає у різний час. Це залежить від багатьох факторів: комплекції тіла, стану здоров'я, фізичного навантаження та ін. В зв'язку з цим, кількість прийомів їжі також буде різною – один, сім і більше разів на день.Важливо: прийом їжі повинен бути пов'язаний саме з почуттям голоду, а не з часом чи ще якоюсь звичкою.
Харчуватися необхідно тоді, коли з'явилося відчуття голоду / Фото Pixabay
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Коли ви їсте без голоду, це означає, що їжа тілу не потрібна, а якщо вона не потрібна, значить, вона – зайва і буде відкладатися у вигляді жиру,
– уточнила Кален.
Щоб приготуватися до подібних "атак", тіло постарається запастися на майбутнє. Тому якщо ви вирішили влаштувати собі розвантажувальний день, а відчуття голоду вас не покидає, знайте: такий день тільки погіршить ситуацію і оздоровчим не буде,
– роз'яснила експертка.
Вона підкреслила, що будь-який прийом їжі потрібно закінчувати, як тільки ви вгамували голод. Не слід доїдати все до останньої крихти.