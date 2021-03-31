Можна робити прямо на роботі: ТОП-5 корисних вправ

Робота за комп'ютером може негативно впливати не лише на зір, але і на метаболізм. Це в свою чергу провокує набір ваги.

Для того щоб уникнути появи зайвих кілограмів, необхідно приділяти увагу своєму здоров'ю. Які вправи допоможуть залишатися стрункою і бути в тонусі, розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

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Малорухливий спосіб життя і робота за комп'ютером можуть привести до уповільнення метаболізму і набору ваги. Компенсувати нестачу руху і зберегти тіло струнким допоможуть прості вправи, які можна робити прямо на робочому місці,

– зазначила Кален.

5 вправ для здоров'я і стрункості

1. Підйом колін до грудей

Ця вправа зміцнить м'язи преса, поліпшить обмінні процеси і допоможе зробити живіт плоским. Сидячи на стільці, випрямляємо спину, не спираючись на спинку. Ноги ставимо перед собою на ширині таза. По черзі згинаємо праву і ліву, і підтягуємо до грудей. В цей час живіт тягнеться до хребта. Робимо по 15-20 разів на кожну ногу.

2. Торкання підлоги зі стільця

Роблячи цю вправу, ви зможете зміцнити косі м'язи преса і прибрати об'єми зі стегон. Сідаємо на стілець, ставимо ноги на ширині таза, випрямляємо спину і розводимо руки у боки. Корпус повертаємо вправо і нахиляємося вперед, торкаючись правою рукою носків лівої ноги. Виконуємо 20-30 разів на кожну ногу.

3. Підйом на носочки

Допомагає поліпшити кровообіг після довгої роботи за комп'ютером і зробити ноги красивими і підтягнутими. Встаємо рівно, ноги трохи вужче, ніж ширина плечей. Піднімаємося на носочки, опускаємося. Повторюємо 20-30 разів.

Прості вправи допоможуть залишатися у формі​ / Фото yes-fitness

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4. Коліно-лікоть

Ця вправа для стрункої талії. Вона прокачає бічні м'язи нижньої частини живота і дозволить зменшити об'єми. Сідаємо на стілець з прямою спиною, не спираючись на спинку. Руки згинаємо в ліктях і заводимо за голову. Праве коліно підтягуємо до грудей і схиляємо лівий лікоть в його бік. Лікоть і коліно повинні з'єднатися. Робимо по 10-15 разів на кожен бік.

5. "Ластівка"

Заняття дозволяє прокачати сідничні м'язи, зробити тіло підтягнутим і витривалим. Встаємо біля стільця, спираємося лівою рукою на спинку або підлокітник. У той же час піднімаємо праву руку вгору, а праву ногу відводимо назад. Повертаємося у початкове положення. Робимо по 10-15 разів, потім міняємо бік.

Якщо паралельно із вправами ми починаємо вживати їжу тільки по голоду і до його утамування, то з часом помічаємо, як тіло стало підтягнутим і струнким,

– резюмувала Олена Кален.