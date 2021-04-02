Що їсти ввечері при схудненні: 6 корисних продуктів

Багато хто вважає, що для зниження ваги потрібно відмовитися від вечері. Однак таке рішення доволі часто призводить до зривів.

Обмежуючи себе в їжі вечорами, багато хто починає вживати все, що попадеться під руку. Які продукти на вечерю не зашкодять фігурі – розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

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Жорстка заборона часто закінчується зривом. Тому, знаєте, краще все ж дозволити собі невелику вечерю,

– зазначила Кален.

Що їсти на вечерю

Свіжі і тушковані овочі. Вони не створюють тяжкості у шлунку і перетравлюються протягом 30-40 хвилин. Кисломолочні продукти. Містять білок, благотворно впливають на роботу шлунково-кишкового тракту і допоможуть знизити вагу. Яйця з овочами. Візьміть білки і жовток від 1 яйця, наріжте їх, додайте селеру та інші овочі. Ця низькокалорійна страва – відмінний варіант для вечері. Нежирна риба. Морепродукти засвоюються швидше, ніж свинина і яловичина. Курка або індичка. М'ясо запечіть або приготуйте на пару. Можна зробити сендвіч з хлібців. Нежирний сир (Адигейський, бринза або моцарелла). Він містить казеїн, який швидко втамовує голод і прискорює метаболізм.

Смачна риба є відмінною вечерею / Фото Pixabay

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Як правильно їсти

Вечеряти необхідно лише у тому випадку, якщо ви відчуваєте голод, і рівно стільки, щоб його вгамувати. Останній прийом їжі має бути за 3 години до сну. Вечорами їжте з маленької тарілки. За словами Олени Кален, цей психологічний виверт допоможе їсти менше.

Курку можна їсти за 3 години до сну / Фото Pixabay