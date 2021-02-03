Що їсти вранці для схуднення і енергії: ТОП-продуктів

Сніданок – найважливіший прийом їжі протягом дня. Він дає ситість і заряд енергії.
Джерело: інстаграм Олени Кален
Які продукти слід їсти вранці, щоб бути стрункою, розповіла експертка у психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.
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Правильне харчування – це збалансований раціон за білками, жирами, повільними і швидкими вуглеводами. Залежно від того, у який період дня вони будуть вжиті в їжу, і залежить процес зниження, утримання або набору маси тіла,
– зазначила Кален.
За її словами, всі продукти важливі для організму, оскільки насичують його різними поживними речовинами.
Швидкі вуглеводи – досить калорійні і містять багато цукру. Для того щоб отримана енергія не перетворилася на жир, її потрібно витратити протягом дня. Саме тому швидкі вуглеводи потрібно їсти вранці. Повільні вуглеводи виділяють глюкозу поступово, тому протягом дня вони встигають засвоїтися і не стають жиром.
Вживайте сухофрукти у першій половині дня / Фото odessa-life
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Кален підкреслила, що для стрункості, важливо споживати їжу тільки, коли зголоднієш, і у достатній для себе кількості.