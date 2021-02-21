Що їсти на перекус: прості і смачні варіанти від чемпіонки світу

Перекус повинен бути не тільки корисним і смачним, але і правильним, щоб залишатися ситим до основного прийому їжі.
Що краще їсти на перекус, розповіла абсолютна чемпіонка світу з фітнесу Оксана Оробець.
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За словами Оробець, перекус є повноцінним прийомом їжі. Для того щоб після нього не хотілося їсти, перекус повинен складатися з білків, жирів і вуглеводів. Це означає, що, наприклад, яблуко – не найкращий варіант.
Оксана Оробець назвала прості і смачні варіанти для перекусу:
Правильний перекус дозволить залишатися ситим до основного прийому їжі / Фото Pixabay
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Чемпіонка звернула увагу на те, що у кожному запропонованому варіанті є і білки (горіхи, сир, птиця, сир), і вуглеводи (фрукти, ягоди, лаваш) і жири. Такий перекус дозволить легко дотягти до основного прийому їжі.
Я люблю, щоб було все просто і зручно. Як бачите основні варіанти перекусів можна купити у будь-якому супермаркеті, якщо забули взяти з собою свою їжу або хочете перекусити, але, щоб це була здорова їжа,
– резюмувала Оксана Оробець.