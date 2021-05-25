Що і як їсти на вечерю: дієтологиня розвінчала популярні міфи

У суспільстві прийнято вважати, що для схуднення потрібно відмовитися від вечері. Ця думка є помилковою.

Вечеря є одним з основних прийомів їжі. Що краще їсти у вечірній час – розповіла дієтологиня Альбіна Коміссарова.

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Про вечерю стільки міфів, що більшість воліє і зовсім відмовлятися від вечері під час схуднення і змушують себе голодувати всю ніч, що в корені неправильно й досить важко цього дотримуватися. Вечеряти можна й потрібно – це один з основних прийомів їжі, він забезпечує нас енергією на майбутній вечір, ми не встаємо вночі до холодильника й не вмираємо від голоду вранці,

– зазначила Коміссарова.

Що і як їсти на вечерю

На вечерю відводиться близько 15-20% всього раціону . Протягом дня важливо дотримуватися балансу.

. Протягом дня важливо дотримуватися балансу. Вуглеводи також можна вживати на вечерю. Коміссарова пояснила, що з цієї теми було проведено невелике дослідження. Одна група людей їла їжу з вуглеводами на вечерю, а інша – без. При цьому калорійність раціону була однаковою. На схуднення це ніяк не вплинуло.

Вуглеводи можна їсти на вечерю / Фото Pixabay

А великих досліджень на цю тему немає, тому що не роблять дослідження на те, що легко підтвердити базовими знаннями з фізики та біології: якщо ми витрачаємо більше, ніж споживаємо, то будемо худнути. При чому тут вуглеводи на вечерю. Вони однаково засвоюються в будь-який час,

– уточнила дієтологиня.

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Чому людина худне, якщо не вечеряє

Цей момент дуже легко пояснити. Відмовляючись від вечері, або ж вибираючи легку їжу у вечірній час, людина позбавляє себе певної кількості калорій і створює дефіцит. Це і є основою для схуднення.

В який час вечеряти

Їсти можна в будь-який час. Важливо, щоб останній прийом їжі був за 3 години до сну, щоб організм витрачав енергію на відновлення, а не на перетравлення їжі.

Сир чи кефір на вечерю

Існує думка, що ці продукти не можна вживати ввечері. За словами дієтологині, це міф, який не підтверджений перевіреними даними.

Якою має бути вечеря

Прекрасну вечерю можна зібрати за методом тарілки: 1/2 – овочі чи фрукти, 1/4 – білкова їжа, 1/4 – складні вуглеводи,

– уточнила дієтологиня.

Альбіна Коміссарова привела 3 приклади ідеальної вечері:

риба з рисом і тушковані овочі;

бутерброд з індичкою й овочевий салат;

паста з овочами та сиром.

Вечеряти рекомендується за 3 години до сну / Фото Pixabay