Чому відбувається застій ваги: названо 9 причин

31 січня 2021 , 22:41
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Усі, хто намагається схуднути, рано чи пізно зіштовхуються із тим, що вага стоїть на місці. Розповідаємо, чому це відбувається і як почати знову худнути.

Джерело: інстаграм Meliss studia

Ефект плато – це період, коли ваше схуднення припинилося, попри те, що ви тренуєтеся та обмежуєте себе в їжі. Існують об'єктивні причини, через які вага може різко зупинитися.

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Якщо вага зупинилася, потрібно урізноманітнити харчування / Фото Bud-v-forme

Причини застою ваги при схудненні:

  1. Ви щодня протягом тривалого часу вживаєте одну й ту ж кількість калорій.
  2. Довгий час ви займаєтеся по одній і тій же спортивній програмі.
  3. Ви п'єте мало води.
  4. Ви надто обмежуєте себе в жирах чи вуглеводах.
  5. Ви маєте одноманітне меню.


Щоб подолати ефект плато, інколи потрібно змінити режим тренування / Фото Passion

  1. Ви мало спите, лягаєте спати дуже пізно, ваш сон не надто якісний.
  2. Ви маєте надто високий рівень стресу.
  3. Не виконуєте вправи й маєте низький рівень фізичної активності.
  4. Харчуєтеся фастфудом, вживаєте надто багато шкідливої їжі (навіть в межах дефіциту калорій).

Усі ці причини разом або поодинці можуть призвести до тимчасового застою ваги. Якщо у вас трапився ефект плато, перегляньте своє харчування, фізичну активність та зверніть увагу на якість сну.

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