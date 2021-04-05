Пісний салат з кіноа і грибами: як його приготувати смачно і швидко

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Джерело:

Інстаграм Марини Боржемської

У Великий піст кожен замислюється над тим, що смачного і цікавого приготувати. Їжа швидка набридає, тому починаються пошуки чогось нового.

Однією з таких страв є салат з кіноа і грибами. Рецептом поділилася відома фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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Нам знадобиться:

  • Кіноа – 200 грамів у готовому вигляді.
  • Печериці – 200 грамів.
  • Авокадо – 1 штука.
  • Шпинат – 25 грамів.
  • Листя салат – 50 грамів.
  • Помідори Черрі – 5 штук.
  • Оливкова олія – 1 столова ложка.
  • Лимонний сік – 1 чайна ложка.
  • Кунжут – за смаком.

Смачний салат готується досить швидко і просто​ / Фото queenofvegan

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Як готувати:

  • Кіноа необхідно заздалегідь замочити у холодній воді на 30 – 40 хвилин. Відварюємо його до готовності (близько 20 – 30 хвилин).
  • Гриби нарізаємо і обсмажуємо до золотистого кольору.
  • Авокадо та помідори нарізаємо шматочками.
  • До відвареного кіноа додаємо листя салату і шпинат, викладаємо все на тарілку.
  • Додаємо гриби, авокадо і шматочки черрі. Поливаємо салат оливковою олією, змішаною з лимонним соком.
  • Перед подачею посипаємо салат насінням кунжуту.