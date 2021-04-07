Що приготувати з авокадо: ТОП-3 рецепти смачних страв

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Джерело:

Інстаграм Марини Боржемської

Авокадо є дуже популярним і смачним продуктом. Багато хто також каже про його користь для організму.

Авокадо використовують у різних стравах. Трьома смачними рецептами з авокадо поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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Ви знаєте, як я обожнюю авокадо. І я прекрасно знаю, що не всі з вас його люблять. Але хочу поділитися кількома рецептами, які точно змінять ваше уявлення про цей продукт,
– зазначила Боржемська.

Чому потрібно їсти авокадо

  • Знижує ризик розвитку інсульту, інфаркту і тромбозів.
  • Покращує зорову функцію.
  • Благотворно впливає на стан волосся і шкіри.
  • Омега 3 і 9, які містяться в авокадо, знижують жировий прошарок.
  • Нормалізує гормональний фон.
  • Покращує інтелектуальну діяльність.
  • Надає омолоджуючий ефект.

ТОП-3 рецепти з авокадо

1. Бутерброд з авокадо на сніданок

Інгредієнти:

  • авокадо – ½ стиглого плода;
  • м'який нежирний сир – 1 столова ложка;
  • яйце – 1 штука;
  • цільнозерновий хліб – 1 тост;
  • сіль – за смаком;
  • спеції – за смаком.

Як готувати:

Авокадо розминаємо виделкою, змішуємо м'якоть з сиром. Солимо і перчимо за смаком і поміщаємо всю масу на зарум'янений тост. Готуємо яйце-пашот і кладемо на хліб. Також замість яйця-пашот можна використовувати звичайні варені яйця.

Смачний бутерброд з авокадо і яйцем стане відмінним сніданком​ / Фото 1000.menu

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2. Салат з авокадо і креветками

Інгредієнти:

  • очищені креветки – 50 грам;
  • авокадо – ½ плода;
  • листя салату – 100 грам;
  • помідори черрі – 4 штуки;
  • оливкова олія – 1 чайна ложка;
  • сік лимона – 1 чайна ложка;
  • сіль – за смаком;
  • спеції – за смаком.

Як готувати:

Креветки відварюємо. У мисці з'єднуємо авокадо, нарізане кубиками, дрібно нарізані черрі, креветки і листя салату. Додаємо заправку з оливкової олії і лимонного соку. Перед подачею прикрашаємо зеленню, кедровими горішками, твердим сиром чи кунжутом.

Авокадо - корисний продукт, який використовується у багатьох стравах​ / Фото Pixabay

3. Паста з авокадо

Інгредієнти:

  • авокадо – 1 штука;
  • нежирний м'який сир – 200 грамів;
  • сік лимона – 1 столова ложка;
  • зелень – за смаком;
  • сіль – за смаком;
  • спеції – за смаком.

Як готувати:

Видаляємо кісточку з авокадо, витягаємо м'якоть. Сир подрібнюємо, зелень рубаємо на невеликі частини. Блендером збиваємо авокадо, сир і зелень, додаємо сіль, перець і кілька столових ложок води. Марина Боржемська уточнила, що маса не повинна бути занадто густою. Також додаємо сік лимона.