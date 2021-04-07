Що приготувати з авокадо: ТОП-3 рецепти смачних страв

Джерело:Інстаграм Марини Боржемської
Авокадо є дуже популярним і смачним продуктом. Багато хто також каже про його користь для організму.
Авокадо використовують у різних стравах. Трьома смачними рецептами з авокадо поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.
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Ви знаєте, як я обожнюю авокадо. І я прекрасно знаю, що не всі з вас його люблять. Але хочу поділитися кількома рецептами, які точно змінять ваше уявлення про цей продукт,
– зазначила Боржемська.
Авокадо розминаємо виделкою, змішуємо м'якоть з сиром. Солимо і перчимо за смаком і поміщаємо всю масу на зарум'янений тост. Готуємо яйце-пашот і кладемо на хліб. Також замість яйця-пашот можна використовувати звичайні варені яйця.
Смачний бутерброд з авокадо і яйцем стане відмінним сніданком / Фото 1000.menu
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Креветки відварюємо. У мисці з'єднуємо авокадо, нарізане кубиками, дрібно нарізані черрі, креветки і листя салату. Додаємо заправку з оливкової олії і лимонного соку. Перед подачею прикрашаємо зеленню, кедровими горішками, твердим сиром чи кунжутом.
Авокадо - корисний продукт, який використовується у багатьох стравах / Фото Pixabay
Видаляємо кісточку з авокадо, витягаємо м'якоть. Сир подрібнюємо, зелень рубаємо на невеликі частини. Блендером збиваємо авокадо, сир і зелень, додаємо сіль, перець і кілька столових ложок води. Марина Боржемська уточнила, що маса не повинна бути занадто густою. Також додаємо сік лимона.