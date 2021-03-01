Що не можна їсти вранці: дієтологиня зруйнувала міфи про заборонені продукти на сніданок

Існує чимало хибних тверджень про здорові сніданки. Дієтологиня Альбіна Коміссарова спростувала деякі з них.

Міф 1. Солодощі. Це велике навантаження на підшлункову залозу, може привести до діабету.

За словами Коміссарової, цукровий діабет не виникає від поїдання солодкого, в основі лежать інші механізми. Можна взагалі не їсти солодкого і заробити цукровий діабет через ожиріння і виникнення інсулінорезистентності.

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Солодке вранці не дасть довгого насичення і нам знову захочеться їсти. Комбінуйте складні вуглеводи з простими, якщо ну ніяк не можете без солодкого вранці. Наприклад, це може бути каша з джемом. Або цукерка після бутерброда,

– додала дієтологиня.

Міф 2. Помідори. Ці овочі багаті дубильною кислотою, яка підвищує кислотність шлункового соку і може привести до виразки.

Концентрація шлункового соку відмінно регулюється нашим організмом в залежності від їжі, яку ви їсте і вже точно ніякі продукти не в стані викликати виразку або гастрит, каже лікарка.



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У деяких людей томати і апельсини можуть викликати печію, в такому випадку їх краще виключати взагалі з раціону. Але це індивідуальна реакція, а не рекомендація для всіх,

– радить фахівець.

Міф 3. Кава. Цей напій подразнює шлунок і збільшує навантаження на печінку.

Як зазначає Альбіна Коміссарова, якщо у вас від кави немає неприємних відчуттів, то можете її пити натще серце. Ніякого навантаження нема, навпаки, кофеїн профілактує рак печінки, якщо каву пити у розумних межах (не більше як 400 міліграмів у добу).

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Міф 4. Кисломолочні продукти. Зранку висока концентрація шлункового соку і пробіотики не засвоюються.

Вживати пробіотики можна у будь-який час, на їхнє засвоєння ми повпливати ніяк не можемо,

– зауважила дієтологиня.