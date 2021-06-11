Как сделать ноги стройными: чемпионка показала крутой способ на видео

Каждая девушка и женщина мечтает иметь стройные ноги. Летом это желание особо сильное – ведь наступила пора отпусков и курортов.

Для того чтобы получить идеальные ноги, необходимо правильно тренироваться. Эффективные упражнения показала спортсменка, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.

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Как получить красивые ноги

Посмотрев в зеркало, любая из нас найдет целый ворох недостатков в своей фигуре: где-то притаился лишний жирок, улучшить тонус мышц было бы неплохо, а вот там не помешал бы изгиб поизящнее. Но даже самый плотный рабочий график не помеха идеальной фигуре. Всего 20 минут в день – и у тебя ножки с обложки!

– отметила Самойлова.

Тренер показала комплекс, который можно выполнять где угодно. Для этого понадобится лавка, парапет или тумба.

По словам Евгении Самойловой, упражнения помогают проработать наружные и внутренние поверхности бедер, что требуется для стройности ноги, а также улучшить рельеф и подтянуть зону ягодиц.

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Красивые ноги требуют правильных тренировок / Фото takprosto

Каждое упражнение необходимо делать по 15 – 20 раз на каждую ногу в 3 – 4 подхода.

Как правильно выполнять упражнения – смотрите на видео: