Как сделать ноги стройными: чемпионка показала крутой способ на видео

Каждая девушка и женщина мечтает иметь стройные ноги. Летом это желание особо сильное – ведь наступила пора отпусков и курортов.
Для того чтобы получить идеальные ноги, необходимо правильно тренироваться. Эффективные упражнения показала спортсменка, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.
Полезно Какие углеводы можно есть при похудении: список продуктов
Как получить красивые ноги
Посмотрев в зеркало, любая из нас найдет целый ворох недостатков в своей фигуре: где-то притаился лишний жирок, улучшить тонус мышц было бы неплохо, а вот там не помешал бы изгиб поизящнее. Но даже самый плотный рабочий график не помеха идеальной фигуре. Всего 20 минут в день – и у тебя ножки с обложки!
– отметила Самойлова.
Тренер показала комплекс, который можно выполнять где угодно. Для этого понадобится лавка, парапет или тумба.По словам Евгении Самойловой, упражнения помогают проработать наружные и внутренние поверхности бедер, что требуется для стройности ноги, а также улучшить рельеф и подтянуть зону ягодиц.
Интересно Как убрать "ушки" на бедрах: мощное видео от чемпионки Украины
Красивые ноги требуют правильных тренировок / Фото takprosto
Каждое упражнение необходимо делать по 15 – 20 раз на каждую ногу в 3 – 4 подхода.
Как правильно выполнять упражнения – смотрите на видео: