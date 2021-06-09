Обезжиренные молочные продукты: можно ли на них похудеть

Многие считают, что для похудения следует выбирать обезжиренные молочные продукты. Однако это ошибочное мнение.

Жиры должны быть в питании – от них зависит множество функций. Подробнее рассказала диетолог Светлана Фус.

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Ошибочно считают, что если начать есть обезжиренные молочные продукты, то вес начнет уменьшаться. ⁣Использовать обезжиренные молочные продукты можно, если жира поступает достаточно из других продуктов питания,

– отметила Фус.

Как правильно есть молочные продукты

По словам Светланы Фус, молочные продукты лучше есть в больших количествах и средней жирности. Это может быть стакан кефира (2,5%) или 80 – 100 грамм творога (5 – 9%). Если вы выбрали продукты большей жирности, нужно уменьшить порции.

Зачем нужны жиры

Диетолог напомнила, что человек получает жиры животного происхождения и из других продуктов.

Отсутствие жиров в питании – это прямой путь к нарушению многих функций в организме. Первая и самая главная – структурная. Как мы знаем, в состав животных жиров входит холестерин, который необходим для поддержания целостности клеточных мембран,

– пояснила Светлана Фус.

Жиры важны для здоровья и внешнего вида / Фото Pixabay

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Она уточнила, что отсутствие жиров скажется не только на самочувствии, но и на внешности.

Без жиров кожа становится сухой, появляются морщины. Иммунитет человека снижается, а органы начинают стареть. Могут возникнуть проблемы с сердцем, памятью, скоростью реакции и зрением.

Без жиров не усваиваются жирорастворимые витамины – человек будет ощущать дефицит витаминов А, Е, D, К. При этом первые симптомы начнут проявляться уже через 2 – 3 недели.

Вторая функция – энергетическая . Жиры являются самым лучшим источником энергии, дают чувство сытости и бодрость.

. Жиры являются самым лучшим источником энергии, дают чувство сытости и бодрость. Еще одна функция – регулярная. Жиры участвуют в выработке гормонов, например, половых – эстрогенов и тестостерона. По словам диетолога, отсутствие жиров может привести к бесплодию.

Есть десятки случаев, когда женщины не могли забеременеть из-за того, что исключали жиры. Ведь без нормального количества гормонов детородная функция невозможна. Мужчин проблема исключения жиры тоже касается,

– добавила специалист.

Дефицит жиров также может стать причиной хронического бронхита, астмы и прочих заболеваний легких.