Что нельзя есть на завтрак: диетолог развенчала популярные мифы

В обществе существует множество мнений относительно того, что можно есть на завтрак. Кто-то отказывается от сладостей, кто-то – от кофе, другие – от молочных продуктов.

Однако многие мнения являются всего лишь мифами. Подробнее рассказала диетолог Альбина Комиссарова.

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Популярные мифы о завтраках

Сладости нельзя есть по утрам, потому что это может привести к диабету.

По словам диетолога, это неправда, ведь сахарный диабет возникает не от употребления сладкого. На самом деле сладости не дают длительного насыщения и человек снова хочет есть. Поэтому нужно комбинировать сложные углеводы с простыми. Например, каша может быть с джемом.

Помидоры или цитрусовые на завтрак могут привести к язве из-за дубильной кислоты

Концентрация желудочного сока шикарно регулируется нашим организмом в зависимости от поступающей пищи и уж точно никакой продукт ни в состоянии вызывать язву или гастрит. Туда же и цитрусовые. У некоторых людей томаты и апельсины могут вызывать изжогу, в таком случае их лучше исключать вообще из рациона,

– отметила Комиссарова.

Она пояснила, что это индивидуальная реакция.

По словам диетолога, на завтрак можно есть что угодно / Фото Pixabay

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Кофе раздражает желудок

Специалист подчеркнула, что на самом деле кофе можно пить натощак, если у вас нет неприятных ощущений.

Кисломолочные продукты по утрам не усваиваются

На самом деле, пробиотики можно есть в любое время, повлиять на их усвояемость невозможно.

Если вы хотите ритуал натощак, могу посоветовать выпить стакан воды, так вы увеличиваете количество выпитой жидкости... Завтрак же выбирайте любой, какой вам нравится, главное, чтобы он был сытным для вас,

– резюмировала Альбина Комиссарова.