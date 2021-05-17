Рецепт омлету в пакеті: як приготувати ситний сніданок з дитинства – відео

Пишний і здоровий омлет можна приготувати й в пакеті! Такий спосіб нічим не поступається по своїй користі приготування на пару. Сніданок виходить легкий, але водночас досить ситний.

Якщо ви хочете згадати смак ніжного омлету з дитинства, яким нас годували в дитячому садку і школі, то обов'язково приготуйте омлет в пакеті. Так-так, не дивуйтеся, у звичайнісінькому поліетиленовому пакеті. Рецептом поділився дієтолог Андрій Невський.

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Інгредієнти

яйце – 3 штуки;

молоко – 100 мілілітрів;

сир – 45 грамів;

сіль, перець на смак.

Ще вам знадобиться поліетиленовий пакет.

Спосіб приготування

Розбийте яйця, додайте молоко і натертий сир. Посоліть, поперчіть і все добре перемішайте. Вилийте суміш у пакет (можна у 2 для міцності). Зав'яжіть пакет вузликом та опустіть у киплячу воду. Варіть 20 – 25 хвилин.

Смачного!

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