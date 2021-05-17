Рецепт омлету в пакеті: як приготувати ситний сніданок з дитинства – відео

Пишний і здоровий омлет можна приготувати й в пакеті! Такий спосіб нічим не поступається по своїй користі приготування на пару. Сніданок виходить легкий, але водночас досить ситний.
Якщо ви хочете згадати смак ніжного омлету з дитинства, яким нас годували в дитячому садку і школі, то обов'язково приготуйте омлет в пакеті. Так-так, не дивуйтеся, у звичайнісінькому поліетиленовому пакеті. Рецептом поділився дієтолог Андрій Невський.
І ще Салат із кульбаби: що в ньому особливого та як приготувати
Інгредієнти
- яйце – 3 штуки;
- молоко – 100 мілілітрів;
- сир – 45 грамів;
- сіль, перець на смак.
Ще вам знадобиться поліетиленовий пакет.
Спосіб приготування
- Розбийте яйця, додайте молоко і натертий сир.
- Посоліть, поперчіть і все добре перемішайте.
- Вилийте суміш у пакет (можна у 2 для міцності).
- Зав'яжіть пакет вузликом та опустіть у киплячу воду.
- Варіть 20 – 25 хвилин.
Смачного!
Читайте також Рецепт запеченої картоплі для тих, хто на дієті: секрет приготування