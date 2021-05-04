Рецепт домашньої шаурми з куркою для тих, хто на дієті: покрокове приготування у відео

У шаурми своєрідна репутація, і вона точно не асоціюється зі здоровим харчуванням. Але якщо її приготувати з корисних продуктів, тоді це – справжня смачна знахідка для тих, хто худне.
У свідомості багатьох шаурма десь на одному рівні з бургером і сосискою у тісті. Але дієтолог Андрій Невський розповів, як приготувати фастфуд так, що він буде вписуватися в усі закони правильного харчування.
До слова Як їсти шашлики без шкоди для фігури: ці поради дозволять пікнікам не позначитися на талії
Рецепт корисної шаурми з куркою
Інгредієнти
- куряче філе – 190 грамів;
- аджика – 1 чайна ложка;
- помідор – 1 штука;
- солоний огірок – 1 штука;
- сир – 40 грамів;
- сметана – 100 грамів;
- соняшникова олія – 2 грами;
- лаваш – 120 грамів;
- часник (можна сухий);
- зелень за бажанням;
- спеції на смак.
Як приготувати корисну шаурму / Фото pixabay
Спосіб приготування
- Поріжте куряче філе, додайте аджику і спеції. Залиште маринуватися.
- Тим часом поріжте огірок, помідор і потріть сир.
- Зробіть соус: в сметану додайте часник, зелень за бажанням.
- Обсмажте куряче філе протягом 5 – 7 хвилин.
- Розправте лаваш і, відступивши 10 сантиметрів від всіх країв, намажте частину лаваша соусом.
- Розкладіть помідор, огірок і курку по цій частині і посипте сиром.
- Загорніть лаваш та підсмажте з обох сторін.
Смачного!
Читайте також Шашлик із птиці: 4 способи смачно замаринувати м'ясо