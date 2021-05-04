Рецепт домашньої шаурми з куркою для тих, хто на дієті: покрокове приготування у відео

У шаурми своєрідна репутація, і вона точно не асоціюється зі здоровим харчуванням. Але якщо її приготувати з корисних продуктів, тоді це – справжня смачна знахідка для тих, хто худне.

У свідомості багатьох шаурма десь на одному рівні з бургером і сосискою у тісті. Але дієтолог Андрій Невський розповів, як приготувати фастфуд так, що він буде вписуватися в усі закони правильного харчування.

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Рецепт корисної шаурми з куркою

Інгредієнти

куряче філе – 190 грамів;

аджика – 1 чайна ложка;

помідор – 1 штука;

солоний огірок – 1 штука;

сир – 40 грамів;

сметана – 100 грамів;

соняшникова олія – 2 грами;

лаваш – 120 грамів;

часник (можна сухий);

зелень за бажанням;

спеції на смак.



Як приготувати корисну шаурму / Фото pixabay

Спосіб приготування

Поріжте куряче філе, додайте аджику і спеції. Залиште маринуватися. Тим часом поріжте огірок, помідор і потріть сир. Зробіть соус: в сметану додайте часник, зелень за бажанням. Обсмажте куряче філе протягом 5 – 7 хвилин. Розправте лаваш і, відступивши 10 сантиметрів від всіх країв, намажте частину лаваша соусом. Розкладіть помідор, огірок і курку по цій частині і посипте сиром. Загорніть лаваш та підсмажте з обох сторін.

Смачного!

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