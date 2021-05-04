Рецепт домашньої шаурми з куркою для тих, хто на дієті: покрокове приготування у відео

4 травня 2021 , 09:32
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Джерело:

інстаграм Андрія Невського

У шаурми своєрідна репутація, і вона точно не асоціюється зі здоровим харчуванням. Але якщо її приготувати з корисних продуктів, тоді це – справжня смачна знахідка для тих, хто худне.

У свідомості багатьох шаурма десь на одному рівні з бургером і сосискою у тісті. Але дієтолог Андрій Невський розповів, як приготувати фастфуд так, що він буде вписуватися в усі закони правильного харчування.

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Рецепт корисної шаурми з куркою

Інгредієнти

  • куряче філе – 190 грамів;
  • аджика – 1 чайна ложка;
  • помідор – 1 штука;
  • солоний огірок – 1 штука;
  • сир – 40 грамів;
  • сметана – 100 грамів;
  • соняшникова олія – 2 грами;
  • лаваш – 120 грамів;
  • часник (можна сухий);
  • зелень за бажанням;
  • спеції на смак.


Як приготувати корисну шаурму / Фото pixabay

Спосіб приготування

  1. Поріжте куряче філе, додайте аджику і спеції. Залиште маринуватися.
  2. Тим часом поріжте огірок, помідор і потріть сир.
  3. Зробіть соус: в сметану додайте часник, зелень за бажанням.
  4. Обсмажте куряче філе протягом 5 – 7 хвилин.
  5. Розправте лаваш і, відступивши 10 сантиметрів від всіх країв, намажте частину лаваша соусом.
  6. Розкладіть помідор, огірок і курку по цій частині і посипте сиром.
  7. Загорніть лаваш та підсмажте з обох сторін.

Смачного!

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Автор: Назарій Сорока