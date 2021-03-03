Просто вправа на шию, яку можна виконувати будь-де: відеоінструкція

Впродовж робочого дня часто затікає шия і хочеться її розім'яти. Спеціаліст зі спортивної реабілітації Олександр Ледень показав легкі рухи на м'язи шиї.

Як запевняє реабілітолог, вправи на шию дивують своєю простотою і ефективністю. А ще їх легко робити в офісі, в машині та де завгодно!

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Як розім'яти шию: послідовність виконання вправи

Сядьте рівно на стілець; З'єднайте кисті в замок, покладіть їх на потилицю; Головою тисніть на руки, в той самий час створюючи відповідний опір руками протягом 15 секунд; Розслабтеся.

Повторяйте ці рухи 10 – 12 разів по 15 секунд на кожен,

– радить Ледень.

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Виконуючи вправузастерігає спеціаліст.