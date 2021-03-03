Просто вправа на шию, яку можна виконувати будь-де: відеоінструкція

Джерело:інстаграм Олександра Леденя
Впродовж робочого дня часто затікає шия і хочеться її розім'яти. Спеціаліст зі спортивної реабілітації Олександр Ледень показав легкі рухи на м'язи шиї.
Як запевняє реабілітолог, вправи на шию дивують своєю простотою і ефективністю. А ще їх легко робити в офісі, в машині та де завгодно!
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Повторяйте ці рухи 10 – 12 разів по 15 секунд на кожен,
– радить Ледень.
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