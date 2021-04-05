Чи потрібно здавати аналізи перед схудненням: важливе уточнення

Люди, які прагнуть знизити вагу, задаються питанням, з чого почати. Багато хто сумнівається, чи потрібно здавати аналізи перед схудненням.

Щорічно кожна людина має проходити чек-ап організму. Що ще потрібно перевірити перед схудненням – розповіла нутриціологиня Ольга Усенко.

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Які аналізи потрібно здавати перед початком схуднення? Мені рідко ставлять подібні питання, але іноді ставлять. І мені від цього стає сумно. Зайва вага – це патологія, яка у 90% пов'язана з харчуванням, способом життя, режимом, стресовими факторами. Правильне харчування, активний спосіб життя, режим не потребують аналізах,

– зазначила Усенко.

Як правильно худнути

За словами нутриціологині, людина не зашкодить собі, якщо почне здоровий шлях. Звичайно ж, мова не йде про строгі дієти, які можуть послабити здоров'я. Важливо стежити за якістю раціону.

Ольга Усенко розповіла, що аналізи потрібні раз на рік – це повинен бути чек-ап організму. "Вибіркові" обстеження потрібні у тому випадку, якщо є якась проблема, погане самопочуття, слабкість, дратівливість або перепади настрою. У такому випадку слід здати аналізи на дефіцит мікроелементів і вітамінів, а також гормони.

Правильне харчування – основа схуднення​ / Фото Pixabay

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Якщо ви хочете просто схуднути, почніть з найпростішого, адже щоб вам не показали аналізи, – харчування, режим, активний спосіб життя потрібно буде впроваджувати за будь-яких обставин. Жоден аналіз не покаже вам, що можна їсти бургер, можна саме вам не пити воду, і можна саме вам лягати о першій годині ночі і недосипати,

– наголосила нутриціологиня.

Вона уточнила, що завжди потрібно починати з аналізу свого дня. Тільки змінивши щоденні звички, можна прийти до здоров'я.