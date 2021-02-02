У Nike показали кросівки, які можна взувати і знімати без допомоги рук: відеоінструкція

Популярний спортивний бренд Nike випустив кросівки, які можна взувати та знімати без залучення рук. Нова модель не має шнурівки, а на нозі взуття фіксується за допомогою відкидного задника, який замикається. Словом, дивіться, як це працює.

Джерело: nike

Революційна пара кросівок Nike GO FlyEase оснащена спеціальним механізмом: носок і задник з'єднані за допомогою еластичної стрічки. Реалізовано це за допомогою гнучкого шарніра, що дозволяє підошві згинатися під кутом близько 30 градусів. У такому положенні ногу легко вставити всередину. І якщо, взуваючи таке взуття, ви натиснете на п'яту, то відкидний задник з'єднається з передньою частиною. А знімаються кросівки звичним нам способом – потрібно лише впертися носком однієї ноги в п'яту іншої. При цьому підошва знову зігнеться, щоб ви легко могли зняти взуття.

І ще Спортивна мода вийшла на подіуми: що носити у 2021

Як взувати та знімати кросівки Nike GO FlyEase без рук: відеоінструкція

Створені такі кросівки не для найледачіших, а для тих, кому деколи складно взути звичайне взуття і зашнуровувати його. GO FlyEase помітно спростить це повсякденне завдання для всіх людей з інвалідністю.

Верх кросівок складається з текстилю та технологічної сітки, а підошва оснащена двома окремими амортизуючими подушками в передній і задній частинах. Модель можна буде придбати у трьох кольорах – повністю чорний, світла пастель та темний з синіми та фіолетовими вставками.

Читайте також Біг під дощем: який одяг і взуття потрібні, щоб не застудитися

, а коштувати такі кросівки будуть близько