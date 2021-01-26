Не витрачайте час: названі марні способи боротьби з целюлітом

Целюліт – утворення жирових відкладень у підшкірній клітковині, з яким борються мільйони людей у всьому світі. Однак не всі розрекламовані методи в цьому ефективні.

Джерело: інстаграм Катерини Медушкіної

Які марні способи боротьби з целюлітом існують, розповіла фітнес-експертка, нутриціологиня Катерина Медушкіна.

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Якби ви тільки знали, як багато я читаю щодня однакових скарг: "Я роблю.., а целюліт на місці". Я дивуюся, наскільки живучі бувають деякі "методи". Толку – нуль, а все одно усі їх застосовують, – зазначила Медушкіна.

Що не допоможе позбутися від целюліту

Обгортання у плівку

Ця процедура – доглядова. Вона створює парниковий ефект для розширення пор, у шкіру проникають живильні речовини з того засобу, який нанесли під плівку. Однак цей метод не допоможе позбутися целюліту. За словами Медушкіної, "має бути можливість відтоку і випаровування поту, а у плівці ви тільки навантаження на серце збільшуєте, ніякого антицелюлітного ефекту немає".

Схуднення

Позбавлення від зайвої ваги не знищить целюліт, а від голодування і дієт проблема тільки посилиться.

Для позбавлення від целюліту потрібен комплексний підхід​ / Фото bg

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Целюліт – це ознака порушень, що відбуваються в жировій тканині. Переповнені жирові клітини стискають кровоносні і лімфатичні судини, блокуючи надходження кисню і поживних речовин у тканини і відтік продуктів життєдіяльності з них, – пояснила Медушкіна.

Вона додала, що дієти змушують організм економити і накопичувати запаси на "чорний день", тому кількість жиру зростає – целюліт посилюється.

Антицелюлітний крем

Навіть найдорожчий крем не позбавить від целюліту, адже він не може "проникнути крізь усі шари шкіри, в товщу тканин, подолати клітинні мембрани і вбратися в жир, та ще й розчинити його". Точно також не приносять користі пілінги і масажі, якщо надія тільки на них.

Для позбавлення від целюліту потрібен комплексний підхід – збалансоване харчування + фізичні навантаження + доглядові процедури.