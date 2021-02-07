Торти не їм, але не худну: названо ТОП-10 калорійних ПП-продуктів

Дотримуючись правильного харчування, багато хто не розуміє, чому не вдається схуднути.

Відповідь криється у продуктах, які вживаються. Які з них найбільш калорійні – розповіла дієтологиня Альона Коготкова.

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ТОП-10 найбільш калорійних ПП-продуктів

1. Горіхи – до 700 ккал у 100 грамах. 1 грецький горіх – 30-35 ккал.

2. Авокадо: до 500 ккал в одній штуці. 100 грам – 220-250 ккал.

3. Сухофрукти: до 250 ккал у 100 грамах. 1 фінік – 30 ккал.

4. Класичний сир – до 350 ккал у 100 грамах.

5. Рослинне масло (оливкове, лляне і т.д.) – 130 ккал в 1 столовій ложці.

Деякі ПП-продукти дуже калорійні, авокадо – у тому числі​ / Фото newsgomel

6. Молоко жирністю 3,2% – 150 ккал у стакані (250 мл).

7. Горіхова паста – до 700 ккал у 100 грамах. 1 чайна ложка – 70 ккал.

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8. Хлібці: до 350 ккал в 100 грамах. 1 хлібець – 30 ккал.⠀

Звертайте увагу на склад продукту / Фото objectiv

9. Кисломолочний сир жирністю 9%: 160 ккал у 100 грамах.

10. Гранола: до 450 ккал в 100 грамах. 1 столова ложка – до 50 ккал.

Є продукти умовно корисні, а є ті, що підходять для зниження ваги. Якщо у вас немає надмірної ваги і ви не схильні до повноти – це одна історія. Якщо ж зірки зійшлися не на вашу користь, то "шматочок сиру", та й взагалі "корисні жири" можуть послужити недобру службу,

– наголосила Коготкова.