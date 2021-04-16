Навіщо потрібен сніданок: фітнес-тренерка розкрила один із секретів стрункості

Джерело:Інстаграм Марини Боржемської
Сніданок – найважливіший прийом їжі протягом дня. Від нього залежить не тільки енергія і сили, а й фізична форма людини.
Люди, які відмовляються від сніданку, протягом року набирають кілька зайвих кілограмів. Про іншу користь ранкового прийому їжі розповіла фітнес-тренерка Марина Боржемська.
Цікаво Чим замінити майонез: 5 смачних і корисних соусів для тих, хто худне
Сніданок – один із секретів стрункості. Дієтологи одностайно вважають, що саме сніданок допомагає контролювати вагу. І ось чому: ранковий збалансований прийом їжі не дає різких стрибків глюкози в крові та зберігає тривале почуття ситості. Доведено, що метаболізм у людини, яка снідає, щонайменше на 5% швидший і всі гормони протягом дня працюють правильно,
– зазначила Боржемська.
Пропускаючи сніданок, ви позбавляєте себе частини корисних вітамінів, амінокислот і нутрієнтів. Звичайно, хтось із вас приймає біодобавки, але для їх засвоєння організмом мають бути створені необхідні умови. Не забувайте, що частину корисних речовин ми можемо отримати тільки з продуктів,
– наголосила фітнес-тренерка.
Люди, які не снідають, за рік набирають 3 – 5 кілограмів зайвої ваги / Фото Pixabay
Важливо Що їсти на вечерю, щоб худнути: 3 легких і смачних варіанти
Правильний сніданок – паливо для мозку / Фото Pixabay
Помічали, якщо дуже щільно пізно повечеряти, то вранці встаєш розбитим і "прокидаєшся" тільки до середини дня? Відповідно всі прийоми їжі зсуваються на вечір, що і призводить до набору зайвої ваги,
– резюмувала Марина Боржемська.