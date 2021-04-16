Навіщо потрібен сніданок: фітнес-тренерка розкрила один із секретів стрункості

Сніданок – найважливіший прийом їжі протягом дня. Від нього залежить не тільки енергія і сили, а й фізична форма людини.

Люди, які відмовляються від сніданку, протягом року набирають кілька зайвих кілограмів. Про іншу користь ранкового прийому їжі розповіла фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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Сніданок – один із секретів стрункості. Дієтологи одностайно вважають, що саме сніданок допомагає контролювати вагу. І ось чому: ранковий збалансований прийом їжі не дає різких стрибків глюкози в крові та зберігає тривале почуття ситості. Доведено, що метаболізм у людини, яка снідає, щонайменше на 5% швидший і всі гормони протягом дня працюють правильно,

– зазначила Боржемська.

Чому важливо снідати

Правильний сніданок є гарантією того, що ввечері ви не переїсте.

Люди, які відмовляються від сніданку, за рік набирають від трьох до п'яти зайвих кілограмів.

Ранок має починатися з однієї-двох склянок води. Через 20 хвилин після цього можна снідати. Важливо, щоб прийом їжі був не раніше, ніж через 30 хвилин, і не пізніше, ніж через 2 години після пробудження.

Пропускаючи сніданок, ви позбавляєте себе частини корисних вітамінів, амінокислот і нутрієнтів. Звичайно, хтось із вас приймає біодобавки, але для їх засвоєння організмом мають бути створені необхідні умови. Не забувайте, що частину корисних речовин ми можемо отримати тільки з продуктів,

– наголосила фітнес-тренерка.

Люди, які не снідають, за рік набирають 3 – 5 кілограмів зайвої ваги / Фото Pixabay

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Збалансований сніданок вбереже від передчасного старіння і стресів, підтримує здоров'я серця і судин.

і стресів, підтримує здоров'я серця і судин. Правильний сніданок формує стійкий імунітет.

Ранковий прийом їжі заряджає енергією на весь день. Отримуючи корисні речовини, людина відчуває прилив сил.

Правильний сніданок – паливо для мозку / Фото Pixabay

Помічали, якщо дуже щільно пізно повечеряти, то вранці встаєш розбитим і "прокидаєшся" тільки до середини дня? Відповідно всі прийоми їжі зсуваються на вечір, що і призводить до набору зайвої ваги,

– резюмувала Марина Боржемська.