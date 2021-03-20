Навіщо пити кефір: відома дієтологиня назвала кілька причин

Джерело:Инстаграм Светланы Фус
Кефір – унікальний напій, який володіє безліччю корисних властивостей. На відміну від інших молочних продуктів, він містить дуже мало лактози.
Чому кефір слід включити в свій раціон, і в чому особливості цього напою, розповіла відома дієтологиня Світлана Фус.
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Кефір – унікальний ферментований напій, виготовлений з коров'ячого, козячого або овечого молока. Ще в 1908 році імунолог Ілля Мечников зазначив, що ферментовані продукти – сквашене молоко, кефір та квашені овочі впливають на здоров'я і довголіття, і припускав, що молочнокислі бактерії, які містяться в них пригнічують ріст шкідливих організмів у кишечнику,
– зазначила Фус.
Вона пояснила, що одні бактерії створюють молочну кислоту, інші – ароматичні речовини. У той же час "дріжджі" з'їдають "частину молочного цукру і переробляють його в етиловий спирт і утворюють вуглекислий газ, який і надає кефіру характерний освіжаючий "фірмовий" смак". ⠀
За словами дієтологині, кефір (на відміну від інших молочних продуктів) містить дуже мало лактози і має протимікробні і ранозагоювальні властивості. Крім того, він знижує рівень холестерину у сироватці крові і підвищує іммунітет. ⠀
Кефір містить дуже мало лактози на відміну від інших молочних продуктів / Фото pixabay
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Крім того, кефір можна приготувати самостійно, додавши кефірну закваску в молоко, і почекати добу.