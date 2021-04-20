Навіщо пити воду: фітнес-тренерка привела вагомі аргументи

Багато хто чув, що щодня потрібно випивати близько двох літрів чистої води. Не всі серйозно ставляться до цієї рекомендації.

Правильний питний режим впливає не тільки на самопочуття і здоров'я, але й на зовнішній вигляд. Навіщо потрібно пити воду – розповіла фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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Ми часто чуємо, що потрібно пити багато води. Вранці потрібно пити при пробудженні та протягом усього дня. Навіщо це робити та скільки ж дійсно потрібно випивати води. В середньому у дорослому організмі циркулюється приблизно 5 літрів крові. Плазма крові на 92-95% складається з води,

– зазначила Боржемська.

Чому потрібно пити багато води

За словами фітнес-тренерки, якщо в організмі недостатньо води, це призводить до зменшення маси крові та підвищення її в'язкості. Серцю перекачувати таку кров нелегко. Крім того, відбувається передчасне зношування серцевого м'яза, що може стати причиною проблем зі здоров'ям.

Особливо важливо пити більше води при активних заняттях спортом. Марина Боржемська уточнила, що від нестачі води можуть виникати головні болі, а також неприємні симптоми з боку травної й видільної систем.

Від води залежить не лише здоров'я, але й зовнішній вигляд / Фото Pixabay

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Робота шлунка і кишечника неможлива без надходження води. Вода забезпечує нормальне переварювання їжі та всмоктування поживних речовин із кишечника. Якщо води в організмі мало, з'являться неприємні відчуття в животі та запори,

– пояснила вона.

Крім того, якщо вживати мало води, у літньому віці це позначиться на зовнішньому вигляді. Це пов'язано з тим, що шкіра має зберігати еластичність і пружність. Здорова шкіра на 25% складається з води і при зневодненні покривається зморшками.

За справами ми іноді не помічаємо, що хочемо пити, і навіть плутаємо спрагу і голод, тягнемося за перекусами, коли потрібно просто ковтнути води. Не потрібно змушувати себе пити. Але потрібно навчитися любити воду, якщо вам вона не подобається,

– резюмувала Марина Боржемська.