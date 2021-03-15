Навіщо організму потрібні жири: факти, які має знати кожен

У суспільстві існує міф, що для схуднення потрібно відмовитися від жирів, проте це не зовсім так. Натомість потрібно розрізняти корисні жири та так званий "жирний шлак".

Навіщо організму людини потрібні жири і де їх знайти – розповіла тренерка Анастасія Полтавська.

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Відразу розвінчаю головний міф у харчуванні – жир їсти можна і потрібно. Але його споживання необхідно контролювати. Важливо навчитися розрізняти корисні жири і те, що в народі називають "жирним шлаком", також уважно стежити за кількістю споживаних жирів, не забуваючи при цьому про білки і вуглеводи,

– зазначила Полтавська.

Вона пояснила, що жир "забезпечує транспортування поживних речовин в організмі і допомагає створювати низку життєво необхідних гормонів". ⁣⁣⠀

Жир накопичується у тому випадку, коли людина отримує енергії з харчуванням більше, ніж витрачає.

Які жири потрібні людині

Корисні жири – це життєво важливі жирні кислоти.⁣⁣ Є два види ненасичених жирів: поліненасичені і мононенасичені. Першими багата рослинна олія – оливкова, лляна, а також горіхи.⁣⁣ Джерело мононенасичених жирів – оливкова олія, а також авокадо, горіхи, арахісове масло,

– додала тренерка.

У горіхах міститься Омега-3 ​/ Фото Pixabay

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Омега-3

Це три жирних ненасичених кислоти, які оберігають організм від хвороб серця і Альцгеймера. Міститься Омега-3 в жирній рибі (лосось, тунець, скумбрія, оселедець), у молотому лляному насінні, насінні Чіа, волоських горіхах, морських водоростях, соєвих бобах.

Ці продукти рекомендується споживати з мінімальною обробкою.

З іншого боку, віддавайте перевагу продуктам з низьким вмістом омега-6 жирних кислот, інших насичених жирних кислот (пальмітинова кислота) і нульовим вмістом штучних трансжирів (частково гідрогенізована олія). Насичені жири і трансжири загрожують здоров'ю судин. Зазвичай вони містяться у фаст-фуді і напівфабрикатах, ковбасах, сосисках, морозиві, а також молочних продуктах (вершковому маслі, молоці, сметані),

– резюмувала Анастасія Полтавська.