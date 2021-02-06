Чи можна їсти солодке при схудненні: дієтологиня пояснила, у чому підступ

У багатьох людей, які мріють позбутися зайвих кілограмів, виникає питання: чи можна їсти торти, тістечка, шоколадки, цукерки та інші солодощі.

При схудненні можна їсти все, але є момент, який важливо враховувати, розповіла дієтологиня Альона Коготкова.

Важливо Схуднення без дієт: названі 2 правила, які змінять ваше життя

А солодке можна? Зрозуміло, що "вписати" глазурований сирок або цукерку можна в будь-який раціон. Не перевищуй норму КБЖВ (калорій, білків, жирів, вуглеводів) – будеш худнути,

– зазначила Коготкова.

Однак вона пояснила, що "висококалорійна, перероблена їжа, якої в дикій природі не існувало, небезпечна тим, що діє на мозок через систему підкріплення".

Чим більше жиру і цукру міститься в одному грамі продукту – тим більше задоволення отримує мозок.

Будь-які солодощі можна вписати в свій КБЖВ, але зупинитися складно​ / Фото 1zoom

Цікаво Чи можна їсти авокадо при схудненні: 7 фактів про популярний продукт

У доеволюційні часи так мозок допомагав нам виділяти їжу, більш придатну для виживання. Діабет і атеросклероз? Навряд голодний наш предок з ними стикався, коли єдиною насолодою були коріння і мед,

– додала дієтологиня.

За її словами, якщо людина раз спробує морозиво, торт та інші смаколики – то обов'язково захочеться ще. Чим менше "шкідливої" їжі в раціоні – тим краще. Адже все починається з однієї цукерки або одного шматочка: якщо людина раз на тиждень, наприклад, на вихідних, балує себе смаколиками, то щопонеділка починається з очікування суботи та неділі.

За словами дієтологиня, якщо харчуватися правильно, то з часом не захочеться солодощів​ / Фото pixabay

Коготкова підкреслила, що чим менше подібної їжі – тим простіше підтримувати вагу і тим менше зусиль доводиться докладати для схуднення. Харчуючись збалансовано, через деякий час на таку їжу зовсім не тягне.