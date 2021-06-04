Чи можна схуднути на кето-дієті: дієтолог назвав усі ЗА та ПРОТИ

Кето-дієта сьогодні на хвилі популярності, у якої стає все більше прихильників. Проте не всім можна дотримуватися цієї схеми схуднення. Дієтолог Андрій Невський розповів, кому підходить таке харчування і у чому криється небезпека.

Як пише Андрій Невський, кето-дієта з'явилася як засіб боротьби з епілепсією. Вона практично виключає вуглеводи, замінюючи їх жирами, і включає багато води. На цій дієті жироспалюючий ефект заснований нібито на тому, що при нестачі швидких і складних вуглеводів запускається кетоз – процес отримання енергії з жиру. У підсумку замість глюкози мозок як енергію використовує кетонові тіла.

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Правда в тому, що кетоз сам по собі не допоможе схуднути, якщо не створено дефіциту калорій в харчуванні,

– наголосив дієтолог.

На кето-дієті можна скинути зайві кілограми, каже Невський. Велика кількість жирів допомагає контролювати голод і тримати низьку калорійність. Якщо хочете спробувати, приготуйтеся і до не дуже приємних моментів.



Якщо не створено дефіциту калорій – кето-дієта безсильна / Фото unsplash

Вуглеводи – це джерело глюкози, яку не можна повноцінно замінити кетоновими тілами. Це як кинути в пічку сирі гілки замість хороших дров: горіти теж буде, але слабо. Нестача потрібного палива призводить до зниження мозкової активності,

– говорить Андрій Невський.

Крім цього, на такій схемі харчування змінюється водний і мінеральний баланс. Брак натрію, магнію і кальцію призводить до судом і порушень опорно-рухового апарату. А брак клітковини – до порушень шлунково-кишкового тракту. Щоб якось зберегти оптимальне самопочуття, доводиться постійно приймати добавки.

На протиприродні процеси організм реагує слабкістю, нудотою, блювотою, утворенням каменів в нирках, безсонням і дратівливістю. А ще через велику кількість кетонових тіл виникає неприємний запах ацетону від тіла, сечі і з рота, додає дієтолог.

Через низьку кількість вуглеводів страждає не тільки мозкова активність, але й настрій. Солодке безпосередньо впливає на вироблення дофаміну.

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І наостанок головний аргумент від фахівця: кето-дієта, як і будь-яка інша дієта, не допомагає змінити харчові звички і не вчить контролювати свій раціон. А значить, коли "злізете" з неї, відразу почнете набирати вагу назад.