Коли кава стає десертом: Фус розкрила правду про улюблений напій мільйонів

Джерело:Інстаграм Світлани Фус
Кава – напій, який обожнюють мільйони людей в усьому світі. Однак він може бути дуже калорійним і навіть прирівнюватися до десерту.
Які кавові напої можуть стати причиною надмірної ваги – розповіла дієтологиня Світлана Фус.
Цікаво Яку їжу брати на роботу: 3 рецепти корисних перекусів
Кава – дуже популярний напій. Він цінується за свій смак і аромат, допомагає прокинутися і отримати заряд бадьорості. Не дивно, що більшість з нас не уявляють собі початок дня без ароматного напою. Кава містить велику кількість активних компонентів, в тому числі кофеїн і різні антиоксиданти,
–зазначила Фус.
Вона нагадала, що крім класичних видів кави, існує багато кавових напоїв, які "спокійно можна назвати десертом, бо в них багато цукру і зайвих калорій, як... у порції морозива".
Деякі напої, що містять кофеїн, цілком можна вважати десертом / Фото Pixabay
Читайте Чи можна їсти рибу при схудненні: важливі нюанси, яких ви не знали
Щоденна доза кави не повинна перевищувати розумні межі за кількістю випитого напою і змістом солодких наповнювачів,
– уточнила дієтологиня.
За її словами, в день рекомендується вживати не більше 2-3 порцій напоїв, що містять кофеїн. Крім того, Світлана Фус підкреслила, що жоден напій не замінить воду, яка повинна бути основною рідиною в раціоні людини.
Звертайте увагу на калорійність обраного напою / Фото Pixabay