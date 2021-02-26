Коли кава стає десертом: Фус розкрила правду про улюблений напій мільйонів

Кава – напій, який обожнюють мільйони людей в усьому світі. Однак він може бути дуже калорійним і навіть прирівнюватися до десерту.

Які кавові напої можуть стати причиною надмірної ваги – розповіла дієтологиня Світлана Фус.

Цікаво Яку їжу брати на роботу: 3 рецепти корисних перекусів

Кава – дуже популярний напій. ⁣Він цінується за свій смак і аромат, допомагає прокинутися і отримати заряд бадьорості. Не дивно, що більшість з нас не уявляють собі початок дня без ароматного напою. Кава містить велику кількість активних компонентів, в тому числі кофеїн і різні антиоксиданти,

–зазначила Фус.

Вона нагадала, що крім класичних видів кави, існує багато кавових напоїв, які "спокійно можна назвати десертом, бо в них багато цукру і зайвих калорій, як... у порції морозива".

Скільки калорій у кавових напоях

Еспресо 30 мл – 3 ккал;⁣⁣⠀

Американо 300 мл – 6-10 ккал;⁣⁣⠀

Кава по-східному 100 мл – 62 ккал;⁣⁣⠀

Капучино 300 мл – 90-140 ккал;⁣⁣⠀

Лате 300 мл – 90-220 ккал;⁣⁣⠀

Карамель-макіато 300 мл – 240-290 ккал.⁣⁣⠀

⁣⁣

Деякі напої, що містять кофеїн, цілком можна вважати десертом / Фото Pixabay

Читайте Чи можна їсти рибу при схудненні: важливі нюанси, яких ви не знали

Щоденна доза кави не повинна перевищувати розумні межі за кількістю випитого напою і змістом солодких наповнювачів,

– уточнила дієтологиня.

За її словами, в день рекомендується вживати не більше 2-3 порцій напоїв, що містять кофеїн. Крім того, Світлана Фус підкреслила, що жоден напій не замінить воду, яка повинна бути основною рідиною в раціоні людини.

⁣

Звертайте увагу на калорійність обраного напою / Фото Pixabay