Які котлети можна при правильному харчуванні: варіант для тих, хто стежить за вагою

Люди, які правильно харчуються, найчастіше заздалегідь складають меню. Деякі також рахують калорії.

Раціон при цьому може бути різноманітним і смачним. Однією з таких страв є курячі котлети на шпажках, рецептом яких поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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Котлети з курячого філе на шпажках, які можна на правильному харчуванні

Інгредієнти:

куряче філе – 400 грамів;

солодкий червоний перець – ½ штуки;

перець чилі (без насіння) – ½ штуки;

петрушка – ½ пучка (тільки листя);

часник – 2 зубчики;

цедра лимона – ½ штуки;

мелений чорний перець – за смаком;

сіль – за смаком;

шпажки (можна палички кориці).

Для приготування котлет знадобиться куряче філе / Фото Pixabay

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Як приготувати:

Всі інгредієнти добре вимішуємо й залишаємо в холодильнику на годину-дві.

Фарш ділимо на 8 частин і формуємо котлети на шпажках.

Смажити можна на грилі, мангалі або ж запекти в духовці.

Котлети можна запекти в духовці чи посмажити на мангалі або грилі / Фото gastronom