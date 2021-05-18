Які котлети можна при правильному харчуванні: варіант для тих, хто стежить за вагою

Люди, які правильно харчуються, найчастіше заздалегідь складають меню. Деякі також рахують калорії.
Раціон при цьому може бути різноманітним і смачним. Однією з таких страв є курячі котлети на шпажках, рецептом яких поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.
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Котлети з курячого філе на шпажках, які можна на правильному харчуванні
Інгредієнти:
- куряче філе – 400 грамів;
- солодкий червоний перець – ½ штуки;
- перець чилі (без насіння) – ½ штуки;
- петрушка – ½ пучка (тільки листя);
- часник – 2 зубчики;
- цедра лимона – ½ штуки;
- мелений чорний перець – за смаком;
- сіль – за смаком;
- шпажки (можна палички кориці).
Для приготування котлет знадобиться куряче філе / Фото Pixabay
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Як приготувати:
- Всі інгредієнти добре вимішуємо й залишаємо в холодильнику на годину-дві.
- Фарш ділимо на 8 частин і формуємо котлети на шпажках.
- Смажити можна на грилі, мангалі або ж запекти в духовці.
Котлети можна запекти в духовці чи посмажити на мангалі або грилі / Фото gastronom