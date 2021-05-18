Які котлети можна при правильному харчуванні: варіант для тих, хто стежить за вагою

18 травня 2021 , 14:45
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Джерело:

Інстаграм Марини Боржемської

Люди, які правильно харчуються, найчастіше заздалегідь складають меню. Деякі також рахують калорії.

Раціон при цьому може бути різноманітним і смачним. Однією з таких страв є курячі котлети на шпажках, рецептом яких поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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Котлети з курячого філе на шпажках, які можна на правильному харчуванні

Інгредієнти:

  • куряче філе – 400 грамів;
  • солодкий червоний перець – ½ штуки;
  • перець чилі (без насіння) – ½ штуки;
  • петрушка – ½ пучка (тільки листя);
  • часник – 2 зубчики;
  • цедра лимона – ½ штуки;
  • мелений чорний перець – за смаком;
  • сіль – за смаком;
  • шпажки (можна палички кориці).

Для приготування котлет знадобиться куряче філе / Фото Pixabay

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Як приготувати:

  • Всі інгредієнти добре вимішуємо й залишаємо в холодильнику на годину-дві.
  • Фарш ділимо на 8 частин і формуємо котлети на шпажках.
  • Смажити можна на грилі, мангалі або ж запекти в духовці.

Котлети можна запекти в духовці чи посмажити на мангалі або грилі / Фото gastronom

 

Автор: Наталя Бережна