Катання на роликах знову в тренді – вражаюча підбірка відео

Закриті через пандемію паби, ресторани чи інші розважальні центри змусили людей згадати про захоплення, яке свого часу було дуже популярними. Катання на роликових ковзанах приваблює зараз не лише дітей, а й людей різного віку.
Джерело: 24 канал
Це не лише гарний спосіб провести час на свіжому повітрі, це також можливість тримати свій організм у добрій фізичній формі.
До речі Як навчити дитину кататися на роликах: корисні поради
Чому корисно кататися на роликах
- Це ефективний спосіб спалювання жиру. Регулярне катання на роликах 2 – 3 рази на тиждень дає втрату до 1 кілограма ваги. ⠀
- На відміну від бігу катання на роликах не перевантажує суглоби. Це дуже важливий аргумент для тих, кому за 40 років, адже з часом так звана синовіальна рідина в колінах висихає. Неправильні фізичні навантаження можуть призвести до важких травм і навіть інвалідності.
- Катаючись на роликових ковзанах, ви зміцнюєте серце та покращуєте роботу серцево-судинної системи організму.
- Такі заняття також розвивають м'язи ніг та сідниць. Тому цей вид спорту буде корисний тим людям, які хочуть надати пружності сідницям.
- Зміцнюються м'язи спини та живота, що позитивно впливає на поставу тіла.
- Покращує дрібну моторику. Тримаючи баланс під час катання сприяє тому, що окремі групи м'язів тіла починають взаємодіяти один з одним для підтримки рівноваги. ⠀
- І найголовніше, роликове катання знімає стрес. В період пандемії це чудовий спосіб відволіктися та розслабитися.
Що потрібно знати новачкам
- Для перших тренувань знайдіть місце з рівною поверхнею і наявністю огорож.
- Перший час обов'язково використовуйте захист.
- Можна скористатися допомогою тренерів.
- Як тільки засвоїти ази роликового катання, тоді вже переходити до катання на вулиці, в парку і сквері.
- І найголовніше! Людям, які мають проблеми зі здоров’ям спини чи суглобів, спершу обов’язково треба порадитися з лікарем, бо роликове катання є травмонебезпечним.
Видовищний спорт
Кататися на роликах не лише корисно, це ще й дуже видовищно. Тому й не дивно, що в мережі є багато захоплюючих відео, які хочеться переглядати знову і знову.
Тож поки лежить сніг і занадто холодно для того, щоб взути ролики, пропонуємо переглянути, як роблять це інші. І хтозна, можливо, саме ви невдовзі також станете на роликові ковзани.
Катання на роликах знову в тренді: відео People are Awesome
Люди танцюють на роликах: відео TIKTOK REEL
Роликове катання допомагає залишатися у формі: відео Patinando por Zaragoza
Роликове катання може бути і екстремальним: відео Steve Soanes
Історія одного початківця: відео Agathe Moreau