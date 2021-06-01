⁣Чим небезпечне голодування: факти, яких ви не знали

Дуже багато людей у прагненні швидко позбутися від зайвої ваги, відмовляються від їжі. Однак це неправильний підхід.

Голодування – дуже небезпечно й може привести до незворотних наслідків. Яких саме – розповіла тренерка Анастасія Полтавська.

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Користь голодування в медичних цілях не доведена. Існує багато літератури, яка спростовує цю думку, але вся вона належить до навколонаукового напрямку,

– зазначила Полтавська.

Які ризики виникають через голодування

Організм може "пожирати" сам себе, якщо не отримує корисних речовин.

М'язи згоратимуть слідом за зайвими жировими відкладеннями.

Погіршується загальний стан.

Псується настрій, з'являється агресія.

Послаблюється імунітет, що може спровокувати появу різних захворювань або "розбудити" старі.

Знижується репродуктивна функція.

Страждає лібідо.

У чоловіків можуть збільшитися молочні залози.

Повертатися до нормального типу харчування після тривалого голодування може бути небезпечно, у тому числі через порушення вироблення гормонів,

– попередила Анастасія Полтавська.

Відмова від їжі може привести до незворотних наслідків / Фото Pixabay

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Чому виникає сильне відчуття голоду

Непереборне відчуття голоду може виникати з кількох причин. Серед них:

цукровий діабет;

порушення роботи шлунково-кишкового тракту; ⁣⁣

стрес;

психічні чи психологічні захворювання;

високі навантаження;

гормональний дисбаланс; ⁣

вагітність.

Важливо пам'ятати, що навмисна тривала чи регулярна відмова від їжі може привести до проблем зі здоров'ям,

– резюмувала тренерка Анастасія Полтавська.