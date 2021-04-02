Два види присідань для сідниць: як їх правильно робити вдома і у залі

Сідничні м'язи – це не лише краса, а й здоров'я. Вони грають важливу роль у м'язовому ланцюгу тіла.

Для того щоб вони були у тонусі, необхідно тренуватися. Два види присідань для сідниць показала фітнес-експертка і нутриціологиня Катерина Медушкіна.

Цікаво Приводимо сідниці у тонус: круте тренування для підготовки до літа

Природою закладена велика маса сідничних м'язів не для однієї тільки краси. Вони грають важливу роль у м'язовому ланцюгу всього тіла. І їх пружність – далеко не остання умова, необхідна нам для здоров'я всього тіла. Сідничних м'язів не одна, а цілих три: велика, середня і мала. І не тільки спільно, а й окремо кожна з них визначає рухи в нашому тілі,

– зазначила Медушкіна.

Функції сідничних м'язів

беруть участь в розгинанні і обертанні стегна, розгинання і випрямленні тулуба;

повертають стегно назовні;

підтримують вертикальне положення тулуба;

відводять стегно у бік.

У побуті сідничні м'язи допомагають робити підйом, переступати перешкоди, переходити з кроку на біг, стрибати, штовхати, присідати та ін.

Для отримання результату важливо, щоб техніка була правильною / Фото bhub

Корисно Що їсти на роботі, щоб не набирати вагу: 5 корисних ідей

Сідничні м'язи також формують механіку ходи, яка лежить в основі нашої побутової активності. Слабкість сідничних м'язів позначається на всьому тілі, в першу чергу пружні сідниці запобігають проблемам з суглобами і зв'язками нижньої частині тіла, поперекового відділу хребта, кровообігом у паховій зоні та нижній частині тіла,

​– пояснила Катерина Медушкіна.

За її словами, для того щоб сідниці були в тонусі, необхідно тренуватися.

Два види присідань для сідниць

Присідання з широкою постановкою ніг – 3 підходи по 20 разів. Присідання Сумо – 3 підходи по 15 повторень.

Як правильно виконувати вправи – дивіться на відео:​