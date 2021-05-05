Можна навіть тим, хто худне: як приготувати правильну домашню ковбасу

Люди, які стежать за своєю вагою, часто обмежують себе в певних продуктах харчування. Ковбаса – не виняток.
Однак приготувати правильну домашню ковбасу з курки, яка не зашкодить фігурі. Рецептом поділилася фітнес-експертка та нутриціологиня Катерина Медушкіна.
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Всі ж люблять іноді перекусити бутербродами з ковбаскою? Якщо так, то краще приготувати домашню ковбасу з курки. Калорій менше, користі – більше,
– зазначила Медушкіна.
Домашня куряча ковбаса
На 100 грамів: 104,9 кКал.
БЖВ (білки, жири, вуглеводи): 16,39/3,11/1,83.
Інгредієнти:
- Куряче м'ясо – 500 грамів.
- Часник – 3 зубчики.
- Вершки – 200 мілілітрів.
- Яєчні білки – 2 штуки.
- Сіль – 1 чайна ложка.
- Солодка мелена паприка – 1 чайна ложка.
- Чорний мелений перець – за смаком.
- Спеції та трави – за смаком.
Як готувати:
- Куряче м'ясо пропускаємо через м'ясорубку.
- Часник подрібнюємо й додаємо в фарш. Також вливаємо вершки, яєчні білки, додаємо спеції й вимішуємо до однорідності.
- Викладаємо фарш у фольгу, щільно загортаємо та закручуємо кінці.
- Фольгу зверху обертаємо декількома шарами харчової плівки й туго зав'язуємо кінці ниткою.
- Викладаємо ковбасу в каструлю, заповнену водою, й варимо 30-40 хвилин.
- Витягуємо ковбасу з води, охолоджуємо й відправляємо її в холодильник на ніч.
Куряча ковбаса підійде навіть тим, хто худне / Фото bagno
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Рулет з м'яса птиці, який замінить шинку чи ковбасу
На 100 грамів: 143,33 кКал.
БЖВ (білки, жири, вуглеводи): 21,96 / 5,45 / 0,69.
Інгредієнти:
- Куряче філе – 500 грамів (2 штуки).
- Куряче стегно – 400 грамів (2 штуки).
- Часник – 3-5 зубчиків.
- Зелень і паприка – за смаком.
- Перець чилі – за смаком.
- Сіль – за смаком.
- Перець – за смаком.
Смачний рулет сподобається всім / Фото 1000.menu
Як готувати:
- Філе та стегна без шкірки відбиваємо.
- На 2 шари фольги викладаємо м'ясо внахлест прямокутником. Зверху кладемо зелень, дрібно нарізаний часник, спеції, чорний перець та сіль.
- Звертаємо все в рулет і посипаємо паприкою. Запечатуємо рулет "цукеркою".
- Кладемо на деко, зверху виливаємо 1,5 склянки води.
- Випікаємо 1 годину і 20 хвилин за температури 200 градусів.
- Страву можна вживати як гарячою, так і в охолодженому вигляді.