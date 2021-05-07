Дієтологиня назвала 5 "корисних" харчових звичок, яких немає сенсу дотримуватися

Ми найчастіше харчуємося за певними правилами. Хтось робить це не спеціально, а хтось навмисно виконує харчові ритуали, думаючи, що від цього стане здоровішим і схудне.

Так, дієтологиня Альбіна Коміссарова розповіла, чого робити не варто та які звички харчування не працюють.

Їсти солодке вранці, щоб схуднути

Альбіна Коміссарова не втомлюється повторювати, що немає різниці, о котрій годині ви з'їсте цукерку. Хоч вранці, хоч ввечері, а підсумок буде один: важливий баланс протягом дня. Крім того, якщо їсти тільки солодке вранці, то насичення від нього не вистачить надовго і ви скоро захочете є знову.

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Не їсти певні продукти на ніч, щоб схуднути

Найчастіше під "обстріл" потрапляють вуглеводи або молочні продукти. Розумію, у багатьох сидить ця думка глибоко, але ввечері можна їсти все. Якщо ви не переїдайте протягом дня, то будете знижувати вагу, навіть якщо з'їдаєте тарілку каші на вечерю,

– говорить дієтологиня.

Відокремлювати одну їжу від іншої

За словами Альбіни так роблять ті, хто боїться несумісності. Запам'ятайте, усі продукти поєднуються. І білки тваринні з рослинними, і огірки з кефіром, і риба з молоком. Може бути тільки ваша індивідуальна реакція на якісь поєднання, але навмисно відокремлювати білки від вуглеводів, наприклад, сенсу немає.

Насильно пити велику кількість води

Повірте, організм не дурний і не потрібно в нього насильно заливати воду, тому що так треба. Стежити за тим, щоб вода була в доступі? Так. Вибирати просту воду, замість газованої води? Так. Змушувати себе пити? Ні!

– підкреслила фахівець.

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Уникати фруктів і ягід, тому що в них "багато цукру"

Звичайно, навіть найздоровішої їжі можна переїсти. І фруктів рекомендується їсти не менше як 500 грамів в день. Але боятися і уникати фруктів не потрібно! Вони багаті вітамінами, мінералами, а фруктозу стримує клітковина. А ще Коміссарова порадила обирати цілі фрукти.