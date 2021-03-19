Дешева vs дорога їжа: блогери з'ясували, чи впливає цінник продуктів на ефективність тренувань

Брати бодибілдери вирішили провести експеримент на своєму раціоні. Так, один з них купував продукти тільки сегмента "люкс", а другий звертав увагу лише на їжу зі знижкою. І ось як це вплинуло на подальші тренування хлопців.

Два спортсмени практично усе в житті роблять спільно й однаково. Вони харчуються за однією програмою, займаються разом, та й закуповуються їжею в супермаркеті разом. Проте брати вирішили провести економічний експеримент. Старшому з них, Хадсону, випало провести день, купуючи тільки найдешевші продукти. Молодшому, Брендону, пощастило більше. Він повинен був закупитися лише найдорожчою їжею.

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Один брат закуповувався найдешевшою їжею, інший – найдорожчою / Фото youtube

Бодибілдери купували одні і ті ж продукти, але різниця в ціні була відчутною. Закуповувалися вони в супермаркеті однієї мережі. Різницю у виборі можна побачити на прикладі найпростіших позицій:

Яйця

Хадсон: 2,8 долара

Брендон: 10 доларів

Бекон з індички

Хадсон: 2,3 долара

Брендон: 7 доларів

Хліб

Хадсон: 2,4 долара

Брендон: 9 доларів.

Таке ж співвідношення ціни і якості зберігалося у братів і при виборі усіх продуктів, включаючи обід і вечерю. На виході з супермаркету Брендон і Хадсон порівняли, скільки кожен з них витратив на їжу. Якщо у старшого вийшло всього 50 доларів, то молодший витратив на харчі з преміального сегмента практично в п'ять разів більше – 290 доларів.



Ціна та якість продуктів вплинула на продуктивність хлопців / Фото youtube

Повернувшись додому, брати почали готувати. На сніданок Брендон приготував собі омлет зі смаженим беконом, а Хадсон – запечений бекон з цільнозерновим хлібом і арахісовим маслом. На обід Хадсону випало ласувати булочками з консервованим тунцем і сиром, які просто не лізли в рот. Водночас Брендон насолоджувався свіжою рибою з благородним сиром.

Продукти з різних цінових сегментів дивно вплинули і на самопочуття, і на продуктивність експериментаторів під час заняття спортом. Хадсону тренування видалося дуже важким. Він швидко почервонів і покрився потом. За його словами, він не міг позбутися відчуття, що переповнений їжею, яка просто не дає його тілу працювати. Разом з тим Брендон не тільки з легкістю робив вправи, а й знаходив час позувати для селфі. Він почувався ідеально.



Дешева їжа не дала бодибілдеру необхідної сили для тренування / Фото youtube

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брати зробили уже разом. Хадсон зазначив, що. Брендон же був у захваті від свого раціону в цей день, проте уточнив, що не кожна людина може харчуватися подібним чином.