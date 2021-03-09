Чому варто ходити пішки щодня: 5 переконливих причин

Ходьба пішки – це не просто добратися до потрібного пункту призначення. Прогулянка приносить набагато більше користі, ніж нам здається на перший погляд.

Збільшується тривалість життя

Щоденні прогулянки пішки і фітнес можуть продовжити життя на 7 років. Велика ймовірність прожити ці роки добре, тому що фізична активність покращує самопочуття.

І ще Чому люди з однаковою вагою по-різному виглядають: цікаві факти

Нормалізується сон

Якщо регулярно ходити пішки, сон буде кращим і міцнішим, а безсоння вас не турбуватиме. Крім того, люди, які часто прогулюються, засипають швидко, а вранці легко прокидаються.

Зникають або пом'якшуються стреси

Стреси неабияк впливають на здоров'я, вони шкодять і на емоційному, і на фізичному рівні. Щоб позбутися від потрясінь, потрібно якомога частіше гуляти пішки, особливо улюбленими маршрутами. Як вважають науковці, ходьба знижує рівень гормону стресу, тому вже незабаром після прогулянки люди почуваються краще.



Регулярні прогулянки покращують фізичний та емоційний стан / Фото pixabay

Покращується мозкова активність

Часті прогулянки сприяють поліпшенню пам'яті, оптимізують когнітивні процеси і покращують швидкість навчання чомусь новому. Також знижується ймовірність розвитку хвороби Альцгеймера.

Читайте також Які продукти роблять целюліт: чіткий список ворогів жіночої фігури

Поліпшується зір

З віком практично у кожної людини з'являються проблеми із зором. Щоб знизити ризик появи таких неприємностей, потрібно якомога частіше ходити пішки і робити аеробні вправи. Дослідження довели, що люди, які гуляють, рідше страждають від патологічних станів сітківки ока.