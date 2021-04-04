Чому схуднення зупинилося: названо 5 основних причин

Як правило, у перші кілька місяців втрата ваги найпомітніша. Але з часом настає період застою: коли не їсте нічого шкідливого, а все одно не вдається скинути зайві кілограми, коли старанно займаєтесь, а м'язи не ростуть. Дієтолог Андрій Невський назвав головні причини призупинення схуднення.

Якщо, попри всі старання, вага не зменшується і джинси не злітають, вам потрібно поставити собі 5 питань. За словами Андрія Невського, у неправильній відповіді на одне з них і криється причина.

До слова Відома дієтологиня назвала три правила здорового схуднення

Питання: як давно я худну?

Правильна відповідь – менш як 2 місяці. Якщо більше, значить, пора зробити перерву.

Відпочинок від дефіциту калорій обов'язковий і повинен бути не коротший двох тижнів і не рідший, ніж раз на 2 місяці. Якщо організм не відпочиває, то переходить в режим заощадження енергії. Худнути буде дуже складно і небезпечно для здоров'я,

– говорить дієтолог.

Питання: чи коректую я калорійність раціону?

Правильна відповідь – так, кожного тижня. Якщо є сильний голод і стрес, підвищуйте калорійність. Якщо не вдається схуднути і при цьому немає голоду взагалі – знижуйте.



Під час схуднення важливо робити перерву / Фото pixabay

Питання: як у мене справи з гормонами?

Правильна відповідь – аналізи в порядку. Тим, хто не худне навіть на низькій калорійності (менш як 1200 кілокалорій в день), треба обов'язково перевірити роботу щитовидної залози і рівень статевих гормонів.

Питання: а чи точно схуднення зупинилося?

Правильна відповідь – так, не зменшуються об'єми.

Цифра на вагах не завжди показова. Через рідину маса тіла коливається у межах доби до 2 кілограмів. Стежте за об'ємами тіла – якщо вони за останні 2 тижні зменшилися хоча б на пів сантиметра, схуднення продовжується, переживати нема про що,

– запевняє Невський.

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Питання: чи з тією швидкістю я худну?

Правильна відповідь – розраховували її індивідуально в залежності від індексу маси тіла (ІМТ). За словами фахівця, іноді може здаватися, що процес схуднення занадто повільний, хоча оптимальна швидкість для вас – 200 грамів в тиждень. Дізнатися, на що орієнтуватися, можна за допомогою калькулятора ІМТ.