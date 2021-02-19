Чому потрібно відмовитися від смаження на олії: нутриціологиня озвучила аргументи

Багато хто віддає перевагу їжі, яка смажится на олії, не підозрюючи про те, наскільки це шкідливо.

Чому слід уникати такого варіанту приготування їжі, розповіла нутриціологиня, фітнес-експертка Катерина Медушкіна.

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Як любитель з'їсти на сніданок яєчню, я колись не уявляла, як це смажити ну зовсім без олії. По-перше, напевно все пригорить, а по-друге не так смачно ж буде,

– зазначила Медушкіна.

Вона пояснила, що насправді достатньо мати якісну сковороду з антипригарним покриттям і нічого не пригоратиме. Крім того, це смачно, адже їжа не вбирає в себе олію.

Чому не варто готувати на олії

Під час смаження риба, м'ясо і птиця вбирають 20% масла зі сковороди, гриби і овочі – від 50 до 80%.

Зажарка або підлива вбере в себе 100% олії, доданої під час готування.

У рослинній олії – близько 900 Ккал і 99,9 грамів жиру на 100 грамів продукту. Одна столова ложка = 10-12 грамів. Це означає, що за один прийом їжі, приготованої на олії, ви покриєте практично добову норму жирів.

Їжа, приготована на грилі, – це корисно і смачно​ / Фото Pixabay

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Як краще готувати їжу

Запікання дозволяє зробити красивий колір і корочку на їжі.

Приготування на пару – соковиті і ніжні страви.

Гасіння і відварювання.

Смаження без масла.

Вибирайте альтернативні способи приготування їжі / Фото Pixabay