Чому потрібно відмовитися від смаження на олії: нутриціологиня озвучила аргументи

Джерело:Інстаграм Катерини Медушкіної
Багато хто віддає перевагу їжі, яка смажится на олії, не підозрюючи про те, наскільки це шкідливо.
Чому слід уникати такого варіанту приготування їжі, розповіла нутриціологиня, фітнес-експертка Катерина Медушкіна.
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Як любитель з'їсти на сніданок яєчню, я колись не уявляла, як це смажити ну зовсім без олії. По-перше, напевно все пригорить, а по-друге не так смачно ж буде,
– зазначила Медушкіна.
Вона пояснила, що насправді достатньо мати якісну сковороду з антипригарним покриттям і нічого не пригоратиме. Крім того, це смачно, адже їжа не вбирає в себе олію.
Їжа, приготована на грилі, – це корисно і смачно / Фото Pixabay
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Вибирайте альтернативні способи приготування їжі / Фото Pixabay