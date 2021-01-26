Чому не можна голодувати на дієтах: тренерка попередила про наслідки

Намагаючись якомога швидше схуднути, багато хто сидить на дієтах. Досить часто люди голодують, однак робити цього категорично не можна.

Джерело: інстаграм Анастасії Полтавської

Які ризики виникають через голодування на дієтах, розповіла тренерка, дієтологиня Анастасія Полтавська.

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У момент голодування в організмі знижується рівень глюкози, а вона є певним паливом для нас. Пропущений сніданок, обід або вечеря відразу ж дають про себе знати: запаморочення, слабкість або навіть головний біль, неприємні відчуття в області шлунка, – зазначила Полтавська.

Вона пояснила, що перераховані вище симптоми є "дзвіночками", які посилає нам організм. Голодуючи, людина завдає собі ще більшої шкоди, адже організм перебуває у стресі.

Не отримуючи їжу, організм починає сам "добувати" поживні речовини. У хід йдуть глікоген і білки з м'язів, доступні жири.

Глікоген – це власне запаси глюкози у формі, зручній для зберігання. Якщо глюкози не вистачає, то запаси глікогену виснажуються. Коли глікоген закінчується, організм починає використовувати запаси жирів. А потім береться за білки, які, між іншим, є будівельною основою для нашого організму, – пояснила тренерка.

Вона підкреслила, що всі вважають жири шкідливою складовою їжі, але це не так. Зокрема, ненасичені жири є антагоністами холестерину, а також будівельними елементами шкіри, волосся і нігтів. Без них починає випадати волосся і стають ламкими нігті.

Голодування має ряд серйозних наслідків​ / Фото iz

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Наслідки голодування

Організм пручається: зайві кілограми йдуть складніше. Руйнується велика кількість жирових клітин. Утворюються речовини, які негативно впливають на печінку. Відбувається дисбаланс мікробіоти кишечника, що призводить до ослаблення імунітету. Утворюється велика кількість ендотоксинів, які всмоктуються к кров. Організм починає запасатися жиром.

У підсумку з порушеним обміном речовин, зі зменшеною м'язовою масою, ви наберете ще більше жиру, ніж було до цього. Тому слід пам'ятати, що голодування тягне за собою ураження внутрішніх органів, зниження імунітету і втрату жіночого здоров'я, – додала дієтологиня.

Вона наголосила, що для нормалізації ваги існує лише один шлях – зміна способу життя і збалансоване харчування.