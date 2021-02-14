Чим замінити цукор у раціоні: найцікавіші і найбільш незвичайні варіанти

14 лютого 2021 , 21:13
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Всім відомо, що цукор шкідливий для здоров'я. Особливо відмовитися від нього або обмежити споживання варто тим, хто хоче схуднути.

Чим можна замінити звичний цукор – розповіла відома тренерка Марина Боржемська.

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Чим можна замінити цукор

  • Кокосовий цукор виробляється з висушеного соку кокосової пальми і багатий на вітаміни групи В, містить калій і магній. У нього низький глікемічний індекс і яскраво виражений карамельний аромат. Він прекрасно доповнить випічку або ранкову каву.
  • Кленовий сироп роблять із соку цукрового клена. За словами Боржемської, спочатку сік упарюють, після цього згущують і виходить відмінна заміна цукру без консервантів. У кленовому сиропі містяться вітаміни групи В, ніацин, біотин, фолієва кислота, а також кальцій, калій, магній, марганець, фосфор. Він відмінно підійде для випічки, смузі і десертів.

Для приготування десертів можна використовувати замінники цукру​ / Фото Pixabay

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  • Сироп агави не надто популярний в Україні. У нього насичений смак і багато поживних властивостей. За словами тренерки, сироп агави не дозволяє інсуліну різко підвищуватися у крові.
  • Сироп топінамбура виготовляється з коріння земляної груші і за смаком нагадує мед. У нього також найнижчий глікемічний індекс. Сік топінамбура можна використовувати у випічці.
  • Ерітрол – популярний підсолоджувач з приємним солодкуватим смаком і низьким глікемічним індексом. Відмінний варіант для десертів, випічки і гарячих напоїв.
  • Стевія має нульовий глікемічний індекс і не містить калорій, але при цьому має специфічний смак, який не всім до душі. Її можна додавати у десерти і гарячі напої.

Марина Боржемська уточнила, що існують і інші замінники цукру, але до цього списку увійшли "найцікавіші і найбільш незвичайні".