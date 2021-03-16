Чим замінити м'ясо під час Великого посту: поради дієтологині

Джерело:інстаграм Альбіни Коміссарової
Дієтологиня Альбіна Коміссарова розповіла про продукти, які можуть замінити м'ясо під час Великого посту. Переліком необхідних організму харчів лікарка поділилася на своїй сторінці в Instagram, розглянувши піст, як веганство.
Оскільки з вашого раціону різко випаде кілька груп продуктів (м'ясо та риба, молочні продукти, яйця тощо), то є ризик виникнення різних дефіцитів. Тому перше і головне правило на період посту – харчуйтеся різноманітно настільки, наскільки це можливо!
До теми Що їсти під час Великого посту 2021: календар харчування на кожен деньПам'ятайте! Вагітні жінки, матері, у яких зараз період грудного вигодовування, та люди з важкою анемією повинні спільно з лікарем оцінювати всі ризики.
Під час посту важливо харчуватися різноманітно / Фото pixabay
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Важливо планувати свій раціон заздалегідь, щоб покривати усі потреби. Тримайте вдома різні крупи, різні гриби, декілька видів бобових та соєвих продуктів, багато овочів, фруктів і зелені,
– порадила дієтологиня.