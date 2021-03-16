Чим замінити м'ясо під час Великого посту: поради дієтологині

Дієтологиня Альбіна Коміссарова розповіла про продукти, які можуть замінити м'ясо під час Великого посту. Переліком необхідних організму харчів лікарка поділилася на своїй сторінці в Instagram, розглянувши піст, як веганство.

Оскільки з вашого раціону різко випаде кілька груп продуктів (м'ясо та риба, молочні продукти, яйця тощо), то є ризик виникнення різних дефіцитів. Тому перше і головне правило на період посту – харчуйтеся різноманітно настільки, наскільки це можливо!

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Вагітні жінки, матері, у яких зараз період грудного вигодовування, та люди з важкою анемією повинні спільно з лікарем оцінювати всі ризики.



Під час посту важливо харчуватися різноманітно / Фото pixabay

Як харчуватися у піст без шкоди для здоров'я

Замінюйте звичні страви на їхні вегетаріанські варіанти : рагу з квасолею, овочевий борщ, овочева лазанья, кабачкові оладки без яєць і тд.

: рагу з квасолею, овочевий борщ, овочева лазанья, кабачкові оладки без яєць і тд. Вибирайте збагачені вітамінами і мінералами продукти (вказано на упаковці): сухі сніданки, соєві продукти, рослинне молоко.

(вказано на упаковці): сухі сніданки, соєві продукти, рослинне молоко. Включайте білок в кожний прийом їжі.

Які дефіцити може спровокувати відмова від продуктів тваринного походження

Дефіцит білка. Пам'ятайте про рослинні джерела: соєві продукти, бобові, сочевиця, горіхи. Комбінуйте їх.

Пам'ятайте про рослинні джерела: соєві продукти, бобові, сочевиця, горіхи. Комбінуйте їх. Дефіцит кальцію. Вживайте темно-зелені овочі (капуста, шпинат) та збагачені кальцієм продукти (соєве молоко, йогурти і тофу).

Вживайте темно-зелені овочі (капуста, шпинат) та збагачені кальцієм продукти (соєве молоко, йогурти і тофу). Дефіцит вітаміну B12. Цей вітамін є винятково у продуктах тваринного походження. Проте старайтеся обирати збагачені вітамінами злаки та соєві продукти.

Цей вітамін є винятково у продуктах тваринного походження. Проте старайтеся обирати збагачені вітамінами злаки та соєві продукти. Дефіцит заліза і цинку. Бобові, сочевиця, злаки, темно-зелені овочі та сухофрукти є чудовими джерелами заліза. Але, враховуючи, що залізо важко засвоюється з рослинних джерел, рекомендована норма споживання майже удвічі більша для вегетаріанців. Крім цього, їжте цільнозернові та соєві продукти, бобові і горіхи для засвоєння цинку.

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Важливо планувати свій раціон заздалегідь, щоб покривати усі потреби. Тримайте вдома різні крупи, різні гриби, декілька видів бобових та соєвих продуктів, багато овочів, фруктів і зелені,

– порадила дієтологиня.