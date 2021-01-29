Білкова дієта: що це таке, у чому її плюси і мінуси

Багато хто не одноразово чув про білкову дієту, яка дозволяє позбутися від надмірної ваги. Але не все так просто.
Джерело: інстаграм Олени Кален
Що відбувається в організмі людини, коли вона дотримується білкової дієти, розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.
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Помітила, що серед бажаючих схуднути користуються популярністю білкові дієти. Основа таких дієт у тому, щоб звести до мінімуму споживання вуглеводів і жирів, а основну частину раціону зайняти білковою їжею, тим самим створюючи надлишок білка і дефіцит вуглеводів в організмі. Під час такої дієти вага дійсно знижується. Але! Назвати таке харчування збалансованим і корисним не можна, – зазначила Кален.
У білкової дієти є багато нюансів / Фото infox
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Білок – це основа життя. Переоцінити його роль для людини складно, але для нормального функціонування організму важливий баланс поживних речовин і харчування під час голоду. Саме це допоможе підтримати здоров'я і знайти струнку фігуру, – резюмувала Кален.