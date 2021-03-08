81-річна бабуся стала фітнес-зіркою мережі: фізичній формі жінки позаздрить кожен

Літня жінка з Німеччини вражає своєю фізичною підготовкою. Спортивна бабуся підкорює інтернет роликами, на яких вправно тренується і танцює. А компанію їй складає її 82-річний чоловік.

Нудьга під час самоізоляції підштовхнула Еріку Рішко на реєстрацію у TikTok, тож з початку минулорічного карантину жінка активно веде свій блог про фітнес. Акаунт став настільки успішним, що зараз на нього підписано уже майже 135 мільйонів осіб.

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За словами спортсменки, вона й не підозрювала, що її відео можуть бути цікаві такій величезній кількості людей. Еріка по цей час радіє кожному позитивному коментарю, яких чимало залишають користувачі під кожним дописом.

Перш за все, мені дуже подобається тікток, це дуже весело. По-друге, я люблю челенджі, і мені дійсно подобаються дуети, а також є всі ці чудові коментарі, які, своєю чергою, мотивують мене публікувати більше відео. Крім того, тепер я дійсно сподіваюся надихнути людей бути активнішими незалежно від їхнього віку,

– каже жінка.

Але цікаво те, що жінка у юності була байдужою до спорту. А зараз вона і тренується, і танцює зі своїм на рік старшим чоловіком, і виконує безліч складних вправ.

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Моя дочка записала мене в тренажерний зал, коли мені було 55, і з того часу я регулярно займаюся спортом. Мені подобається все: підвісний тренінг, DeepWork, спін-класи, важка атлетика, пілатес, йога і функціональний фітнес. Якби мені довелося вибирати, то це були б функціональні тренування,

– розповідає Еріки.

Ось кілька роликів з тренувань 81-річної німкені: