Вправа "жаб'ячий насос": чому її варто додати до ваших тренувань

Джерело:Shape
З усіх вправ, які ви можете додати до своїх тренувань, "жаб'ячий насос" буде просто знахідкою. Вона допоможе вам зміцнити сідничні м'язи, що дозволить не лише безпечно тренуватися, а й виконувати повсякденні справи.
Персональна тренерка Анел Пла з Нью-Йорку каже, що "жаб'ячий насос" – вправа не нова, її роками застосовують у пілатесі та йозі. Вона розповіла про переваги такого тренування та як правильно виконувати цю вправу.
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Основна перевага "жаб'ячого насоса" полягає в тому, наскільки добре він зміцнює сідниці.
Коли сідничні м'язи міцні, ваш баланс покращується, додатково ви отримуєте гарний вигляд. Наявність міцних сідниць дозволить вам безпечно виконувати не лише тренування, але й повсякденні справи,
– каже Анел Пла.
Щобільше, вправа працює на сідничні м'язи, не вимагаючи додаткових навантажень, що робить її особливо корисною для людей з травмами колінного чи гомілковостопного суглоба.
"Жаб'ячий насос" також може допомогти активізувати м'язи сідниць, щоб ви могли максимально використати рух та будь-які інші вправи, орієнтовані на нижню частину тіла.
Більшість людей проводять день сидячи, працюючи перед комп'ютером, або на дивані і взагалі не займаючись сідничними м'язами. У довгостроковій перспективі це може перешкоджати вашій здатності правильно залучати всі м'язи сідниць. У розмовній формі це відомо як синдром мертвої попи. З часом це може призвести до нерухомості стегна, болю в суглобах та попереку,
– пояснює тренерка.
Додатковою перевагою цієї вправи є те, що вона пропрацьовує м'язи стегна, сприяючи поліпшенню загальної рухливості.
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