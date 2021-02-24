Випробуй себе на витривалість: фітнес-експертка показала потужне тренування

Джерело:Інстаграм medushkinafit
Тим, хто любить складні та цікаві вправи, припаде до смаку тренування на витривалість.
Дві крутих вправи показала фітнес-експертка, нутриціологиня Катерина Медушкіна.
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Хто готовий випробувати себе на витривалість сьогодні? Пропоную вам дві вправи з еспандерами, які виконуються з положення планки. І після них вам точно буде вже нічого не страшно!
– зазначила Медушкіна.
Опускаємося у планку на лікті, рукоятки тримаємо в руках, гумка натяглася. З цього положення витягуємо або, скоріше, вдаряємо рукою вперед і повертаємо у початкове положення. Якщо ви працюєте з гантелями – робите все те ж саме, б'єте рукою вперед і повертаєтеся у початкове,
– пояснила фітнес-експертка.
Тренування дозволить перевірити свою витривалість / Фото pinterest
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Важливо: таз необхідно утримувати у рівному положенні.
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