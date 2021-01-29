Зима у розпалі: ТОП 5 гірськолижних курортів України, де ти зможеш отримати кешбек на скіпаси

На гірськолижних курортах багато розваг на будь-який смак: сноутюбінг, спа, родельбан, етнопарки, ковзанки, квадроцикли й снігоходи, роуп-джампінг та багато іншого. Також можна прогулятись по засніженому лісу, з'їздити на оглядовому витязі на гору, попаритись в чанах або просто почитати книжку біля каміна.

На які курорти звернути увагу?

1. Буковель. Найпопулярніший курорт не тільки серед українців, а й серед європейської спільноти. Висота становить 920 метрів над рівнем моря. Сумарна протяжність гірськолижних спусків Буковеля – 50 кілометрів. Усього тут обладнано 62 спуски різного рівня складності. Дуже багато розваг та супутніх сервісів, гарно розвинена інфраструктура та досить легко добратись автівкою, літаком або потягом.

2. Драгобрат. Гірськолижний комплекс, що розташований на висоті 1500 метрів над рівнем моря. Саме тому тут чи не найдовше є сніг – з листопада майже до травня. Цей курорт має попит саме тому, що гірськолижний сезон тут набагато довший, ніж на інших курортах, і навіть у квітні лежить сніг. Також тут демократичні ціни, налагоджене питання доставки до курорту із селища Ясіня.

3. Славське. Саме у Славському функціонує найдовший крісельний витяг України, довжина якого досягає 2700 метрів. Що стосується загальної протяжності спусків, то це 22 кілометри. Є оглядові підйомники, туристичні маршрути та екскурсії на водоспад Кам'янка.

4. Пилипець. Читаючи відгуки про Пилипець, часто можна зустріти порівняння, де його називають "бюджетною версією Драгобрату". Популярний серед молоді. Є туристичний маршрут, неподалік від курорту розташований водоспад Шипіт, один з найкрасивіших водоспадів в Західній України. З Пилипця також зручно дістатись до мальовничого озера – Синевир.

5. Плай. Він є новим та сучасним, адже про його появу дізналися лише у 2007 році. Курорт невеликий за площею. На території комплексу є боулінг, спа та спортзал.

А як же отримати кешбек?

Перед відпочинком треба оформити безкоштовну картку мобільного банку sportbank та розраховуватись за витяги, прокат спорядження карткою. Банк повертає 10% кешбеку у категорії "спорт" всім клієнтам, без винятку. Але зверніть увагу, що максимально можна накопичити до 555 грн кешбеку на місяць.

від редакції: оформити дві або більше карток, на кожного члена родини. Таким чином

У яких непопулярних місцях взимку ви відпочиваєте?