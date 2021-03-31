Що потрібно встигнути зробити до літа: 7 пунктів для здоров'я і стрункості

Джерело:Інстаграм wowbodyslim
До довгоочікуваного літа залишилося 2 місяці. Цього часу достатньо, щоб підготуватися до тепла.
Для цього необхідно закінчити всі незавершені справи і почати змінюватися. Які пункти важливо зробити до літа, розповіли у проєкті Wowbody slim, авторками якого є відомі фітнес-тренерки Аніта Луценко та Юлія Богдан.
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Підготовку до літа оголошуємо відкритою,
– зазначили в Wowbody slim.
Весна – ідеальний час, щоб зайнятися своїм тілом. Взувайте кросівки, беріть навушники і вперед.
Зробіть те, чого ви давно хотіли, але боялися. Це може бути новий колір волосся або стильна стрижка. Не бійтеся експериментувати.
Це може бути їжа на ніч або інша звичка. Подумайте, що ви хочете змінити в своєму житті і дійте.
У день рекомендується споживати не менше 500 грамів овочів. Додавайте їх до кожного прийому їжі.
Зробіть все те, чого хотіли, але боялися / Фото Pixabay
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Знайдіть час для себе і щодня виділяйте півгодини на читання.
Настав час змін – влаштуйте шопінг.
Сходіть на масаж або зробіть його у домашніх умовах. Це допоможе не тільки розслабитися і зняти стрес, але й позбутися целюліту.