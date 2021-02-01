Ротаційна дієта: що це таке і як працює

Всі, хто має алергію на якісь продукти, точно чули про ротаційну дієту. Багато хто порівнює її з інтервальним голодуванням.

Джерело: інстаграм wiki.so.young

Що таке ротаційна дієта, і як на ній потрібно харчуватися, розповіли в Енциклопедії катеріанства.

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Ротаційна дієта – це структурований принцип харчування, при якому продукти з різних біологічних родин розділені по різних днях з рівними інтервалами. Зазвичай проміжок між днями вживання продуктів, що співвідносяться з біологічними ознаками, становить 3-4 дні. Протягом цього часу так само чергуються дні інших сімейств, – наголошується в Енциклопедії катеріанства.

Вважається, що перерва у споживанні продуктів з однієї групи дозволяє організму "очиститися" від їх антигенного навантаження і краще підготуватися до відновлення прийому.

Ротаційна дієта дозволяє зменшити реакцію на багато продуктів. Зокрема, мінімізувати такі прояви:

порушення травлення, здуття, підвищене газоутворення;

дерматити різної симптоматики;

темні кола або припухлість під очима;

головний біль;

перепади настрою.

Ротаційна дієта дозволяє позбутися від алергії на продукти​ / Фото inform35

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Для того щоб попередити нові алергічні реакції і поліпшити раціон, рекомендується робити ротацію спірних категорій продуктів:

ті, у складі яких є глютен;

молочні (крім вершкового і топленого масел);

пасльонові;

продукти, що містять цукор (або відмовитися зовсім);

продукти багаті фруктозою;

бобові;

каву і міцний чай (інтервал – 1-2 дні);

алкоголь.

За словами експертів, ротаційна дієта дозволяє оздоровити організм, не змінюючи при цьому продуктовий кошик.