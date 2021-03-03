Репер Томмі Кеш і adidas Originals показали найдовші у світі кросівки

Бренд adidas і естонський репер Томмі Кешем представили найдовше у світі, за словами зірки, взуття – кросівки Superstar. Хіп-хопер показав результат колаборації з відомою компанією на своїй сторінці в Instagram.

Томмі Кеш готує спільну колекцію з adidas Originals. Для початку він придумав кастомізовану пару моделі Superstar.

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В анонсі колаборації музикант позує у дуже довгих кросівках, довжина яких становить близько метра кожен. Подовжене взуття має понад 40 люверсів для шнурків, один кросівок в парі білий, а інший – чорний, а на п'яті є автограф музиканта. За словами артиста, протилежні кольори відображають його дуальність, адже у ньому одночасно живуть ангел і диявол.

Крім цього, Томмі Кеш розповів, що зараз пару зі спільної колекції можна виграти у додатку adidas. Переможців буде троє, їх визначать 3 березня, тоді ж кросівки надійдуть у продаж.

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Насправді щасливчикам дістануться, та й в продаж надійдуть Superstar звичної довжини – дивовижна довга пара була створена тільки для рекламної кампанії. І знаменитість влаштував цілу фотосесію у незвичайних кросівках: